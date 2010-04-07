هیئتها تنها در مراسمهای مذهبی کاربرد ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه هیئتهای مذهبی استان در گرگان، افزود: نقش هیئات مذهبی در توسعه و ترویج فرهنگ دینی، یک نقش کلیدی است.

وی اظهار داشت: هیئات مذهبی با فکر توده های مردم، ایمان و تهذیب اخلاق آنها و اصلاح فکری در ارتباط هستند.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: هیئت های مذهبی با تقویت فرهنگ دینی، ارتقاء جایگاه دین، تقویت باورهای اعتقادی در جوانان و رشد دینداری آنان می توانند به مبارزه با تهاجم فرهنگی بپردازند.

وی در سخنانی، ولایتمداری و ولایت پذیری را مهمترین ویژگی بارز هیئت های مذهبی دانست و تصریح کرد: پاسداری از ارزش های انقلاب و اسلام، انتقال اعتقادات و باورهای دینی و ولایتمداری از جمله شاخص های مهم و اصلی هیئات مذهبی است.

ولی الله اردشیری رئیس شورای هیئات مذهبی گلستان نیز در زمینه نقش و اهداف هیئات مذهبی گفت: هیئت مذهبی یکی از نمادهای مدنی و سنتی کشور ماست که در بافت جامعه ما به طور طبیعی جا افتاده و همواره مجرای خدمت و تعالی بوده است.