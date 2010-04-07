قدردانی 253 نماینده از دستگاه ها و نهادهای اجرایی فعال در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن این بیانیه که توسط حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی قرائت شد، به این شرح است:

نورزو سال 1389 و تعطیلات آن فرصتی پدید آورد تا ده‌ها میلیون نفر از هموطنان به قصد استفاده از اوقات فراغت و استفاده از نعمت‌های الهی در طبیعت زیبای ایران زمین و بازدید از میراث فرهنگی و معنوی کشور و دیدار با دوستان و خویشاوندان، نزدیک با یکصد و بیست میلیون نفر سفر انجام دهند.

اکنون که تعطیلات به پایان رسیده و کار و کوشش با "همت مضاعف و تلاش مضاعف " آهنگ پرشتابتری یافته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تبریک سال نو به حضور یکایک مردم عزیز ایران وظیفه خود می‌دانند از تلاش و مدیریت شایسته همه وزارتخانه‌های دولتی و مؤسسات و دستگاههای که بر سنگینی اداره کشور را در تعطیلات قبلی و بعد از آغاز سال بر عهده داشته‌اند تشکر کنند.

نمایندگان مجلس، سپاس خود را به وزارت کشور، نیروی انتظامی و پلیس راه و پلیس راهنمایی و رانندگی که با تلاش شبانه روزی و کاهش 20 درصدی سرقت‌ها و 10 درصدی تصادفات جاده‌ای، امنیت و آسایش مسافران و مردم را در جاده‌ها و شهرها تامین کرده‌اند و بخش‌های مختلف وزارت راه و ترابری جا به جایی مسافران نوروزی و باز نگهداشتن جاده‌ها در شرایط نامساعد جوی و زحمات مسئولان وزارت بهداشت و درمان، شهرداری‌های سراسر کشور، واحدهای اورژانس و نیروهای هلال احمر مستقر در راه‌های تشکر می‌کنند.

همچنین از مسئولان، مدیران و کارکنان وزارت بازرگانی که تامین ارزاق و ما یحتاج عمومی و مهار قیمت‌ها موفق بوده‌اند و مسئولان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در سراسر کشور که پذیرایی جمعیت عظیم بازدید کنندگان از آثار تاریخی و اقامت مهمانان در مهمانسراها بوده‌اند و نیز از وزارت آموزش و پرورش که امکانات مدارس خود را درسراسر کشوربه اسکان مهمانان نوروزی اختصاص داده، باید سپاسگزاری کرد.

همچنین نمایندگان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز که با پخش برنامه‌های جذاب و شاد کننده و متنوع و نیز برنامه‌های مستند و اخبار مناسب توانست خوشی و خوشحالی مردم را در ایام تعطیلات افزون‌تر سازد تشکر می‌کنند.

در پایان این بیانیه آمده است:امیدواریم سال 1389، سالی پربرکت و سرشار از همدلی و امید برای ملت بزرگ ایران و سال خدمت بزرگ دولت و مجلس و قوه قضائیه به مردم ایران باشد.

