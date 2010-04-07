دستور انقلابی اتمام راه آهن ارومیه - مراغه را صادر کنید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار مردمی احمدی نژاد در ورزشگاه تختی ارومیه با انتقاد از طولانی بودن روند اجرای این طرح و ضرورت توسعه راه های استان به دلیل هم مرزی آذربایجان غربی با سه کشور خارجی بیان داشت: مردم ارومیه ضمن تشکر مجدد از رئیس جمهور به دلیل اقدام انقلابی جهت اتمام بزرگراه شهید کلانتری ارومیه با گذشته 30 سال تاخیر خواستار اتمام این طرح هستند.

وی ادامه داد: همانگونه که اگر دستور انقلابی رئیس جمهور نبود بزرگراه شهید کلانتری ارومیه خاتمه نمی یافت امروز مردم آذربایجان غربی دنبال پاسخ این سئوال از شما هستند که تاخیر در اتمام راه آهن ارومیه - مراغه تا کی ادامه خواهد یافت؟

امام جمعه ارومیه در تشریح مسائل و مشکلات پیش روی آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: فاجعه سوزناک خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه اگر چاره اندیشی نشود در سالهای آتی شاهد نابودی زمین های مهم کشاورزی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و تبدیل بهترین اراضی کشاورزی این استانها به شوره زار خواهیم بود.

مردم نسبت به واردات میوه معترض هستند

حجت الاسلام حسنی ضمن اعتراض شدید نسبت به واردات میوه جات از خارج از کشور تصریح کرد: مردم آذربایجان غربی نسبت به واردات میوه جات به خصوص سیب فرانسوی و سایر محصولات اعتراض شدیدی دارند.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب مهم کشاورزی کشور به شمار می رود، اضافه کرد: آذربایجان غربی 2.3 درصد از مساحت کشور را داراست این درحالی است که 5.6 درصد از محصولات کشاورزی کشور را تامین می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب رتبه اول تولید سیب و انگور توسط آذربایجان غربی در کشور گفت: در سال 88 استان با تولید 975 هزارتن سیب درختی رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده و ضمن تامین نیاز داخلی استان به سایر استانهای کشور نیز صادر کرد.

حجت الاسلام حسنی همچنین با بیان اینکه آذربایجان غربی به اندازه کشور هلند مساحت دارد، افزود: توجه به توسعه صنعت کشاورزی در این استان می تواند آذربایجان غربی را به قطب برتر تولید سیب و انگور در کشور تبدیل کند.

امام جمعه ارومیه توجه به اشتغال در مناطق مرزی، توجه به تجارت مرزی، توسعه و فعال سازی بازارچه های مرزی را از دیگر نیازهای منطقه عنوان کرد و گفت: ایجاد زمینه های لازم و فراهم کردن زیرساخت ها جهت حمایت جدی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف اقتصادی با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص استان از دیگر مطالبات مردم منطقه از رئیس جمهور مردمی خود هستند.

حجت الاسلام حسنی همچنین دوبانده کردن جاده های مواصلاتی، تسریع در انجام پروژه میدان امام خمینی (ره) ارومیه با توجه به تاخیر 20 ساله این طرح را از اهم مطالبات مردم آذربایجان غربی در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت برشمرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای استانی به بیان مطالبات فرهنگی مردم آذربایجان غربی اشاره کرد و توسعه پوشش شبکه های صدا و سیما و تقویت دفاتر خبری، اختصاص بودجه مناسب برای حوزه های علمیه، مساجد، مصلاها، مراکز آموزشی و قرآنی به خصوص حوزه علمیه امام خامنه ای ارومیه اهم این مطالبات ذکر کرد.

وی توسعه مراکز علمی، دانشگاهی، رشته های تکمیلی و دکترا، برنامه ریزی جهت کاربردی کردن تحصیلات دانشگاهی به همراه توسعه مجتمع های فرهنگی و هنری و ورزشی شهرستانها در مناطق شهری و روستایی را از خواسته های فرهنگی مردم آذربایجان غربی اعلام کرد.

امام جمعه ارومیه قبل از بیان مسائل و مشکلات و مطالبات مردم آذربایجان غربی ضمن تقدیر از حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در آغازین روزهای سال جدید، پایه گذاری کارهای علمی، عمرانی و فرهنگی را از ویژگی های بازر دولت احمدی نژاد بیان کرد.

وی همچنین با اشاره به توطئه دشمنان در ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردم مجاهد و شهید پرور آذربایجان غربی در طول اغتشاشات با حمایت جدی از دولت به خصوص در 9 دی سال 88 و راهپیمایی 22 بهمن وفاداری خود را نسبت به نظام و دولت نشان دادند.