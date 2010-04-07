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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

تاکید دوباره بزریل :

تحریم ایران بی فایده است/ تحریم نفرت آور است

تحریم ایران بی فایده است/ تحریم نفرت آور است

وزیر خارجه برزیل با هشدار نسبت به تحریم ایران آن را بی فایده و باعث تنفر ملتها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سلسو آموریم" که در نشست کمیته روابط خارجی سنای کشورش صحبت می کرد گفت که اعمال تحریم ها از سوی شورای امنیت علیه ایران نفرت می آورد.

آموریم با بی فایده خواندن تحریم ها گفت: تحریمها به مردم آسیب می زند و سبب می شود تا شهروندان کشورها متنفر شوند.

این مقام برزیلی در رابطه با اینکه کشورش از ایران حمایت می کند یا خیر، گفت: این مسئله برزیل نیست که بر له یا علیه ایران باشد برزیل به دنبال یافتن یک راه حل مسالمت آمیز برای حل موضوع هسته ای ایران است و مانند دیگر کشورهای بزرگ خواهان رابطه با ایران نیز هستیم.

کد مطلب 1059403

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