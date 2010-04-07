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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

چهار تن فرآورده فاسد دامی خام در استان کرمانشاه معدوم شد

چهار تن فرآورده فاسد دامی خام در استان کرمانشاه معدوم شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: با اجرای طرح ویژه نظارت نوروزی دامپزشکی، چهار تن و 196 کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد توسط اکیپهای بازرسی بهداشتی دامپزشکی در سطح استان ضبط و معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهردر کرمانشاه،علیرضا حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرا طرح نظارت نوروزی دامپزشکی، توسط اکیپ های بازرسی دامپزشکی بیش ازپنج هزار و 602 مورد بازدید از مراکز عرضه و فروش فرآورده های خام دامی، کشتارگاه ها، سردخانه ها، فروشگاه های زنجیره ای، قصابی ها، مرغ و ماهی فروشی ها و ... بعمل آمد که این حجم فعالیت 18 هزار نفر ساعت کار را شامل می شود.

حیدری تعداد متخلفین معرفی شده به مراجع قضایی را 27 نفر اعلام کرد و افزود: در این راستا چهار مرکز عرضه فرآورده دامی فاسد با کسب مجوز از مراجع قضایی پلمپ شد.

رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه حجم فرآورده های خام دامی ضبط شده از مراکز عرضه و فروش را دو هزار و 993 کیلوگرم، از کشتارگاه ها980 کیلو گرم و  از رستوران ها 223 کیلوگرم اعلام و خاطر نشان کرد: این حجم مواد ضبط شده نشان دهنده میزان دقت و فعالیت اکیپهای بازرسی بهداشتی دامپزشکی و توجه آنها به سلامت شهروندان است که طی یک ماهه گذشته عملیاتی گردیده و طی سنوات گذشته کم سابقه بوده است.

کد مطلب 1059404

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