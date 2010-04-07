خبرخوش درباره تامین سوخت راکتورتحقیقاتی تهران/ پذیرش اصل تبادل سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی چهارشنبه در حاشیه پنجمین دوره مسابقات و دومین سمپوزیوم بین‌المللی روبوکاپ در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان دکتر جلیلی در پکن گفت: ایران هموره آمادگی دارد که با 1+5 وارد مذاکره شود و براساس مشترکاتی که میان ایران با 1+5 وجود دارد گفتگو و مذاکره انجام شود.

وی با بیان این که 1+5 و ایران هر کدام یک بسته پیشنهادی دارند افزود: بارها اعلام شده که آمادگی لازم برای انجام مذاکره براساس نقاط مشترک این دو بسته وجود دارد که شامل خلع سلاح جهانی، عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و مسائل هسته‌ای ایران می شود ولی باید منتظر بود که 1+5 آیا این آمادگی را دارد که با رعایت همه جنبه‌های عادلانه و منصفانه بین‌المللی وارد گفتگو شود یا خیر.

صالحی با اشاره به پذیرش تبادل سوخت اظهار داشت: علیرغم اینکه توانایی لازم برای ساخت سوخت صفحه‌ای برای راکتورهای تحقیقاتی تهران در داخل کشور وجود دارد ولی ما اعلام کردیم که آمادگی لازم برای تبادل سوخت را داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی پذیرش اصل تبادل سوخت را یک بحث سیاسی دانست و این اقدام را راه حلی برای برون رفت از بحران ایجاد شده دانست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 درصد غنی سازی اورانیوم از یک ماه پیش شروع شده است، گفت: کشور در حال حاضر بیش از چند کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده دارد و در ماه‌های آینده نیز خبرهای خوشی در خصوص تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به ملت ایران اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تهدیدات غرب علیه ایران گفت: در حال حاضر دو کمپ تلاش دارند تا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران اظهار نظر کردند. یک کمپ عقلانی است که تلاش می‌کند از این پرونده ساخته شده تصنعی در خصوص مسایل هسته‌ای ایران رها شوند و به صورت آبرومندانه حل و فصل کند.

وی کمپ دوم را کمپی متاثر از صهیونیسم بین‌المللی دانست و اظهار داشت: این کمپ حیات خود را در آشوب و تلاطم بین‌المللی می‌داند که دائم در تلاش است تا با نفوذ و لابی با آمریکا از حرکت‌های کمپ عقلانی در غرب جلوگیری کند.

صالحی خاطرنشان کرد: ایران با شناخت این مسئله سعی کرده است تا با پذیرش تبادل سوخت یک راه حل آبرومندانه را برای سایر کشورها فراهم کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که کمپ متاثر از صهیونیست در مقابل کمپ عقلانیت رنگ ببازد و سر میز مذاکره بیایند و مسائل را به صورت مسالمت آمیز از طریق مذاکره حل و فصل کنند.