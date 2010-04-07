سیاستهای ایران خودرو در بازار 89 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرائی نیا در جمع پرسنل بازاریابی ایران خودرو افزود: حضور پر برکت مقام معظم رهبری در ایران خودرو نوید بخش سال پویا همراه با بهره وری مضاعف در ایران خودرو خواهد بود. لذا وظیفه تمامی کارکنان معاونت بازاریابی وفروش ایران خودرو این است که امسال با همدلی بیشتر رضایت مشتریان را به نحو احسن به دست آورند.

وی افزود: واحد بازاریابی درسال 89 با توجه به هدف گذاری افزایش فروش 110 هزار دستگاهی، نقش محوری برای گروه صنعتی ایران خودرو خواهد داشت. لذا برنامه هایی درقالب طرح های آموزش بازاریابی و خدمات ویژه فروش به اجرا در می آید تا خودرو بر اساس سلیقه ورفاه مشتریان به بازار عرضه شود.

سرائی نیا درخصوص آموزش های لازم جهت آشنایی شبکه فروش به بازاریابی های جدید وعلمی یاد آور شد: ایران خودرو در سال جدید تصمیم دارد تا آموزش های تخصصی را جهت ارتقای آگاهی نمایندگی های مجاز با علم روز فروش و بازاریابی به اجرا درآورد.

معاون بازاریابی وفروش ایران خودرو در خصوص خدمات فروش نیز گفت: طرح خدمات فروش نیز برای نخستین بار درسال 89 به اجرا در می آید که هدف از اجرای این طرح رضایت حداکثری مشتریان از فرایند خرید خودرو است.

وی ازتوسعه فروش اینترنتی به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی ایران خودرو درسال جاری خبر داد و افزود: درسال جاری برای رفاه هرچه بیشتر خریداران خودرو فروش اینترنتی ایران خودرو با روش های سهل و آسان توسعه خواهد یافت.

سرائی نیا به وضعیت بازار محصولات ایران خودرو درسال جاری اشاره کرد وگفت: درسال جاری حدود 200 هزار دستگاه خودرو ازمحصولات ایران خودرو جایگزین خودروهای فرسوده وتاکسی خواهد شد و از سوی دیگر بسیاری از سازمان های کشور درحال انعقاد قراردادهای عمده خودرو برای ناوگان حمل ونقل خود هستند، بنابراین پیش بینی می شود که با اجرایی شدن روش های جدید بازاریابی، تقاضا برای محصولات ایران خودرو درسال جاری بیش از سال گذشته باشد.

وی به دیگر ظرفیت های موجود برای فروش خودرو دربازار مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت:

در سال جاری سبک های متنوع فروش برای هریک از استان وشهرستان ها به اجرا در می آید تا مردم این مناطق با توجه به میزان درآمد خویش قادر به خرید خودرو باشند.

وی افزود: اکنون شهرهای دیگر کشور با افزایش جمعیت و نیز طولانی شدن مسافت های درون شهری روبه رو هستند. لذا برنامه هایی دراین معاونت درحال تدوین است تا تمرکز فروش خودرو به شهرستان های کشور افزایش یابد.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو خاطر نشان کرد: بیش از 90 درصد از خودرو ها به موقع به مشتریان تحویل داده شده که این روند در سال 89 بهبود خواهد یافت.

سرائی نیا در پایان گفت: تمامی خودروها بر اساس سلائق و انتخاب مشتریان از نظر رنگ، آپشن و نوع خودرو تحویل داده شده است.