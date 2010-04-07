تعمیر اساسی نیروگاه شهید بهشتی لوشان پایان یافت

صفایی پورجمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعمیر بر روی سطوح حرارتی بویلر، فن های هوای احتراق، تعمیر مشعل های 9 گانه و تجهیزات سامانه مدیریت مشعلها، تعویض 16 ردیف پره ثابت توربین فشار قوی و سامانه هیدرولیک انجام شده است.

وی در خصوص تعمیر اساسی سیکل آب و بخار اظهار داشت: تعویض والوهای اصلی و دستی و والوهای یک طرفه آب خنک کن اصلی و فرعی، تعویض لوله های آب خنک کن اصلی و فرعی، نوسازی یک سل کامل و تعویض دو عدد گیربکس و تنوره های برج خنک کن نیز از اقدام های صورت گرفته است.

مدیر عامل نیروگاه شهید بهشتی لوشان ادامه داد: دو واحد بخش بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان هر یک با ظرفیت 120 مگاوات ساعت در سال 51 به بهره برداری رسیده است.