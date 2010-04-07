مجموعه تخت سلیمان به منطقه نمونه بین المللی گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، حمید بقایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری تکاب با بیان اینکه تخت سیلمان یکی از اصلی ترین ظرفیتهای اقتصادی کشور بیان داشت: با توسعه اماکن گردشگری و امکانات تجاری و تفریحی به اصلی ترین مقاصد گردشگری داخلی و خارجی تبدیل و شمار فراوانی از گردشگران بین المللی را پذیرا خواهد بود.

وی با بیان اینکه مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی ویژه در کشور را دارد، خاطرنشان کرد: با تبدیل شدن تخت سلیمان به یک منطقه نمونه بین المللی گردشگری این مجموعه از نظر درآمدزایی و اشتغالزایی قطب اصلی در منطقه تبدیل شده و شمار زیادی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه گردشگری و توریست را جذب خواهد کرد.

بقایی با اشاره به پتانسیل بالقوه مجموعه تخت سلیمان در جذب گردشگران گفت: تکمیل و توسعه زیر ساختها و افزایش امکانات، خدمات و تفریحی علاوه بر افزایش گردشگران موجب رونق اقتصادی منطقه و کشور خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با تبدیل شدن مجموعه تخت سلیمان به قطب اقتصادی منطقه میزان تولید شغل و درآمد این منطقه نمونه گردشگری با تمام معادن طلا و کارخانه های استحصال و استخراج برابری خواهد کرد.

مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در 42 کیلومتری شهرستان تکاب به عنوان چهارمین اثر ثبت شده ملی کشور در فهرست آثار یونسکو است.