تولید محصولات باغی ایلام 40 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به علت خشکسالی در برخی مناطق تولید محصولات باغی 20 تا 40 درصد کاهش یافت گفت: به منظور حل مشکل کم آبی اولویت با توسعه باغات دیم است .

وی با اشاره به ایجاد 400 هکتار باغ در سال گذشته در استان گفت: این میزان شامل 45 هکتار باغ نخلیات در مهران و انار، توت فرنگی و زیتون در سایر مناطق استان است .

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان افزود: توسعه سایت جهاد کشاورزی با 250 هکتار مساحت توسعه باغات دیم، اصلاح باغات، انجام عملیات پیوند به منظور کیفیت محصولات و واگذاری بخشی فعالیت ها به بخش خصوصی از برنامه های امسال این سازمان برای توسعه باغداری در استان است .