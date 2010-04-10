کمبود پارکینگ و افزایش دو برابری قیمت پارک خودرو در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با شروع سال جدید و اجرای مجدد طرح کارت پارک در خیابانهای اصلی و معابر پر ترافیک شهر کرمان نرخ پارک خودرو در معابر تحت پوشش این طرح که اکثر خیابانهای پر رفت و آمد شهر را شامل می شود به دو برابر افزایش یافت.

نرخ کارت پارک طی سال گذشته به ازا هر ساعت در کرمان هزار ریال محاسبه می شد و به خودروهایی که بالای دو دقیقه زمان در این معابر توقف می کردند اختصاص می یافت اما در سال جاری ورودی طرح کارت پارک به ازاء یک ساعت توقف به دو هزار ریال افزایش یافته است.

کرمان با کمبود پارکینگ مواجه است

این درحالیست که شهر کرمان به دلیل عدم وجود ساختار ترافیکی مناسب در سالهای اخیر با مشکل کمبود جای پارک در بسیاری از معابر مواجه شده است و اجرای طرح کارت پارک در معابر شهر که به بخش خصوصی واگذار شده است نیز نتوانسته است مشکل پارک خودرو در کرمان را برطرف کند.

کمبود پارکینگ های در شهر کرمان از یک سو، عدم تناسب ساختار شهری با رشد روز افزون تعداد خودروهای عبوری در شهر و عدم تمایل راننده های کرمانی به توقف در پارکینگهای موجود سبب شده است بخصوص در ساعات پر رفت و آمد مهمترین مشکل راننده های کرمانی عدم وجود مکانی مناسب برای توقف خودرو در سطح شهر باشد.

اجرای طرح کارت پارک در کرمان هر چند در مقطعی موجب نظم بخشی بیشتر به پارک خودروها در کرمان شد اما درنهایت این طرح هیچ تاثیر مشخصی بر رفع مشکل پارکینگ در کرمان نداشته است و افزایش دو برابری قیمت کارت پارک در کرمان موجب نارضایتی شهروندان شده است.

یکی از شهروندان کرمانی در این خصوص گفت: برای توقف در اکثر خیابانهای شهر کرمان با مشکل پارکینگ مواجه هستیم این درحالیست که در اکثر مناطق شلوغ کرمان پارکینگ مناسب وجود ندارد یا ظرفیت پارکینگها تکمیل است در سال جاری نیز شاهد افزایش دو برابری قیمت کارت پارک هستیم.

این راننده کرمانی افزود: مسئولان باید بگونه ای برنامه ریزی کنند که مردم با مشکل کمتری مواجه شوند و افزایش دو برابری قیمت کارت پارک می تواند هزینه زیادی را به مردم به خصوص کسبه که مجبور هستند اتومبیل خود را در خیابان پارک کند تحمیل می کند.

کرمان در بخش معابر شهری نیاز به تحول دارد

شهروند دیگری در این خصوص اظهار داشت: به نظر من ترافیک یکی از مهمترین مشکلات شهر کرمان است به همین دلیل کرمان نیاز به تحول در بخش معابر شهری نیاز دارد.

وی افزود: یکی از دلایل مهم ترافیک در کرمان تمرکز برخی خدمات شهری در معابر پر رفت و آمد است به همین دلیل راننده ها که با کمبود مکان برای پارک خودرو مواجه هستند و مجبور به توقف های دوبل در خیابانها می شوند که همین مسئله بر بروز ترافیک تاثیر می گذارد.

این شهروند گفت: نرخ دو هزار ریالی برای یک ساعت پارک برای بسیاری از مردم قابل پرداخت نیست و هزینه سنگینی را در طول ماه به مردم وارد می کند، از سویی این افزایش قیمت درنهایت منجر به افزایش قیمت پارکینگهای خصوصی نیز خواهد شد.

شهردار کرمان در این خصوص با تائید افزایش قیمت کارت پارک در کرمان گفت: طی سال گذشته قیمت کارت پارک 125 تومان محاسبه شده بود که به دلیل عدم وجود پول خرد بین مردم و سهولت کار قیمت کارت پارک درنهایت به یکصد تومان رسید.

ابوالقاسم سیف الهی گفت: طبق مصوبه صورت گرفته قیمت کارت پارک در کرمان در سال جاری به دو هزار ریال افزایش یافته است.

وی گفت: این نرخ شامل ورودی خودرو به طرح و توقف یک ساعته اتومبیل می شود.