در اصلی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک همچنان بسته است

مهرزاد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: بسته ماندن در اصلی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در راستای همان اطلاعیه قبلی انجام شده است. اما خوشبختانه با هماهنگی‎های انجام شده برخلاف روز گذشته مشکلی برای تردد از دو در مجموعه ورزشی انقلاب وجود ندارد.

وی تصریح کرد: روز دوشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام شده بود که از صبح سه شنبه تردد به داخل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از طریق درهای شمالی و جنوبی مجموعه انقلاب انجام شود. مشکلاتی که روز گذشته پیش آمد به خاطر بی اطلاعی حراست و نگهبانان این دو در از اطلاعیه فوق بود.

رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تاکید کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم امروز (چهارشنبه) تمام کارمندان آکادمی و شرکت سرمایه گذاری، ورزشکاران اردونشین و دیگر مراجعین بدون مشکل تردد خود را از طریق درهای شمالی و جنوبی مجموعه ورزشی انقلاب انجام دادند. شخصا امروز چند بار از آکادمی خارج شدم بدون اینکه برای بازگشت دوباره مشکلی داشته باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته به دلیل بسته شدن در اصلی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و همچنین ممانعت از ورود و خروج از طریق درهای مجموعه ورزشی انقلاب، تردد پرسنل و مراجعین به داخل آکادمی مشکل ساز شده بود.