آثار تاریخی چهارراه مخبرالدوله 6 ماهه ترمیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی، با بیان اینکه باز پیرایی و مرمت چهار راه مخبرالدوله با شروع سال نو و در تعطیلات نوروزی آغاز شده است، گفت: یکی از مامویتهای مهم سازمان زیباسازی احیا و حفظ هویت تاریخی شهر تهران است که تا کنون پروژهها و طرحهایی از سوی این سازمان به انجام رسیده که می توان به احیا و مرمت بازار تجریش، میدان حسن آباد، گذر مروی، سردر دانشگاه تهران، سردر دانشگاه تربیت مدرس و میدان آزادی اشاره کرد.
گلشنی با اشاره به اینکه چهار راه مخبرالدوله از لحاظ هویتی اهمیت بسیاری برای تهران دارد گفت: جدارههای اطراف این تقاطع، مانند جدارههای میدان حسن آباد، دارای ارزش تاریخی و از نظر سیمای شهری بسیار ارزشمند است که متاسفانه دستخوش کارکرد چهار راه قرار گرفته و مغفول مانده است.
وی افزود: در احیا و بازپیرایی جدارهها بخشهای از بین رفته بنای اطراف چهار راه نیز مجدداً احداث و بازپیرایی میشوند.
معاون فنی و مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه طرح مرمت و باز پیرایی چهارراه مخبر الدوله با سازمان میراث فرهنگی استان تهران هماهنگ شده و به تایید آنها رسیده است، گفت: زمان پیشبینی شده برای عملیات اجرایی این پروژه 6ماه در نظر گرفته شده است.
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