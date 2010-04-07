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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

معاون سازمان زیباسازی:

آثار تاریخی چهارراه مخبرالدوله 6 ماهه ترمیم می شود

آثار تاریخی چهارراه مخبرالدوله 6 ماهه ترمیم می شود

معاون فنی و مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف احیا و حفظ هویت تاریخی شهر تهران، بازپیرایی و مرمت چهار راه مخبرالدوله را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی،  با بیان اینکه  باز پیرایی و مرمت چهار راه مخبرالدوله با شروع سال نو و در تعطیلات نوروزی آغاز شده است، گفت: یکی از مامویت‌های مهم سازمان زیباسازی احیا و حفظ هویت تاریخی شهر تهران است که تا کنون پروژه‌ها و طرح‌هایی از سوی این سازمان به انجام رسیده که می توان به احیا و مرمت بازار تجریش، میدان حسن آباد، گذر مروی، سردر دانشگاه تهران، سردر دانشگاه تربیت مدرس و میدان آزادی اشاره کرد.

گلشنی با اشاره به اینکه چهار راه مخبرالدوله از لحاظ هویتی اهمیت بسیاری برای تهران دارد گفت: جداره‌های اطراف این تقاطع، مانند جداره‌های میدان حسن آباد، دارای ارزش تاریخی ‌و از نظر سیمای شهری بسیار ارزشمند است که متاسفانه دستخوش کارکرد چهار راه قرار گرفته و مغفول مانده است.

وی افزود: در احیا و بازپیرایی جداره‌ها بخش‌های از بین رفته بنای اطراف چهار راه نیز مجدداً احداث و بازپیرایی می‌شوند.

معاون فنی و مهندسی سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه طرح مرمت و باز پیرایی چهار‌راه مخبر الدوله با سازمان میراث فرهنگی استان تهران هماهنگ شده و به تایید آنها رسیده است، گفت: زمان پیش‌بینی شده برای عملیات اجرایی این پروژه 6ماه در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1059424

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