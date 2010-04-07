فرودگاه همدان 99 هزار و 798 کیلوگرم کالا را جابجا کرد

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت همچنین 26 هزار و 251 مسافر در همدان توسط هواپیما جابجا شده است.

وی با اشاره به افزایش 53 درصدی تعداد پروازهای فرودگاه همدان در زمستان سال 88، اظهار داشت: در سال گذشته 725 پرواز در فرودگاه همدان انجام شده است.

امیری با بیان اینکه در حال حاضر11 پرواز در هفته توسط فرودگاه همدان انجام می شود، گفت: در صورت آمادگی شرکت‌های خدمات هوایی، این فرودگاه آمادگی فراهم کردن زمینه پرواز به سوریه را داراست.

امیری با اشاره به اینکه امکانات فرودگاه همدان مطابق با استانداردهای جهانی است و فرودگاه همدان تأسیسات لازم برای انجام هرگونه پرواز داخلی و خارجی داراست، خاطر نشان کرد: در سه سال اخیر با توجه به محدودیت ها در پذیرش هواپیماهای پهن پیکر و نیز تقاضای مردم در زمینه پروازهای حج تمتع، طرح های ساختمانی فرودگاه شامل ساختمان برق اضطراری، ساختمان ترمینال، ایمنی زمینی، بهسازی سطوح پروازی به اجرا در آمده است.