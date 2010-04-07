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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

فرودگاه همدان 99 هزار و 798 کیلوگرم کالا را جابجا کرد

فرودگاه همدان 99 هزار و 798 کیلوگرم کالا را جابجا کرد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه همدان از جابجایی 99 هزار و 798 کیلوگرم بار توسط ناوگان حمل و نقل هوایی استان همدان در سال گذشته خبر داد.

تیمور امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت همچنین 26 هزار و 251 مسافر در همدان توسط هواپیما جابجا شده است.

وی با اشاره به افزایش 53 درصدی تعداد پروازهای فرودگاه همدان در زمستان سال 88، اظهار داشت: در سال گذشته 725 پرواز در فرودگاه همدان انجام شده است.

امیری با بیان اینکه در حال حاضر11 پرواز در هفته توسط فرودگاه همدان انجام می شود، گفت: در صورت آمادگی شرکت‌های خدمات هوایی، این فرودگاه آمادگی فراهم کردن زمینه پرواز به سوریه را داراست.

امیری با اشاره به اینکه امکانات فرودگاه همدان مطابق با استانداردهای جهانی است و فرودگاه همدان تأسیسات لازم برای انجام هرگونه پرواز داخلی و خارجی داراست، خاطر نشان کرد: در سه سال اخیر با توجه به محدودیت ها در پذیرش هواپیماهای پهن پیکر و نیز تقاضای مردم در زمینه پروازهای حج تمتع، طرح های ساختمانی فرودگاه شامل ساختمان برق اضطراری، ساختمان ترمینال، ایمنی زمینی، بهسازی سطوح پروازی به اجرا در آمده است.

کد مطلب 1059425

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