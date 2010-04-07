حجت‌الاسلام دکتر سید رضا مؤدب در گفت‌گو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در این همایش که به طور خاص با حضور مترجمان حوزوی برگزار می‌شود آسیب‌های فراروی عرصه ترجمه قرآن کریم شناسایی و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در خاتمه آن از مترجمان برتر قرآن تجلیل به عمل می‌آید.



وی همچنین با اشاره به رشد قابل توجه فعالیت‌های قرآن پژوهی حوزه در سال گذشته، گفت: در راستای سیر ارتقایی قرآن پژوهی در حوزه، در جلسات انجمن، برنامه‌ها و طرح‌های خوبی را دست بررسی داریم که به مرور به جزئیات آن اشاره خواهیم کرد.



مدیر انجمن قرآن پژوهی حوزه همچنین با تأکید بر این که کار و همت مضاعف سرلوحه فعالیت‌های این انجمن در سال جاری قرار دارد، اظهار داشت: در راستای عمل به سیره حکیمانه مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف فعالیت‌های این انجمن در سال 89 مضاعف خواهد شد.



وی در ادامه سخنان خود با بیان این که نقد کتب قرآنی یکی از محورهای مهم فعالیت انجمن قرآن پژوهی حوزه در سال جاری خواهد بود، ابراز داشت: خوشبختانه در سال گذشته موفق به برگزاری 4 نشست نقد کتاب ویژه آثار برتر همایش کتاب سال حوزه شدیم که برای امسال قصد داریم 8 نشست نقد ویژه کتب قرآنی را در انجمن برگزار کنیم.