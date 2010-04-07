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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

شکار در منطقه دیلمان درفک در گیلان ممنوع است

شکار در منطقه دیلمان درفک در گیلان ممنوع است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: به استناد بند " و " ماده شش قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، منطقه دیلمان درفک در استان گیلان از تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۸۸ به مدت پنج سال شکار ممنوع اعلام شده است.

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین به استناد همین قانون هر گونه شکار جانوران به استثنای گراز در جنگلهای شمال کشور واقع در استانهای گلستان، مازندران و گیلان به مدت سه سال ممنوع اعلام می شود و متخلفان برابر مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

وی همچنین با اشاره به معضلات ناشی از شکارهای غیرقانونی در این خطه اظهارداشت: این مقوله با جدیت بیشتر در دستور کار محیط زیست استان گیلان قرار گرفته است.

مدیرکل محیط زیست گیلان افزود: حذف هر یک از حلقه های زنجیره محیط زیست، اثرات سویی بر روی حیات و سلامتی انسان بر جای می گذارد که جبران ناپذیر است.

وی شکارهای غیرمجاز را عامل ضربه پذیری محیط زیست توصیف کرد و یاد آورشد: توسعه سکونتگاهها، بیماری های حیات وحش، اتفاقات، حوادث و خشکسالی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر محیط زیست هستند.

کد مطلب 1059428

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