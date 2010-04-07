شکار در منطقه دیلمان درفک در گیلان ممنوع است

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین به استناد همین قانون هر گونه شکار جانوران به استثنای گراز در جنگلهای شمال کشور واقع در استانهای گلستان، مازندران و گیلان به مدت سه سال ممنوع اعلام می شود و متخلفان برابر مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

وی همچنین با اشاره به معضلات ناشی از شکارهای غیرقانونی در این خطه اظهارداشت: این مقوله با جدیت بیشتر در دستور کار محیط زیست استان گیلان قرار گرفته است.

مدیرکل محیط زیست گیلان افزود: حذف هر یک از حلقه های زنجیره محیط زیست، اثرات سویی بر روی حیات و سلامتی انسان بر جای می گذارد که جبران ناپذیر است.

وی شکارهای غیرمجاز را عامل ضربه پذیری محیط زیست توصیف کرد و یاد آورشد: توسعه سکونتگاهها، بیماری های حیات وحش، اتفاقات، حوادث و خشکسالی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر محیط زیست هستند.