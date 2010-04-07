خصوصی سازی به معنی آتش زدن اموال بیت المال نیست

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران بانکهای استان با اشاره به اینکه خصوصی سازی به معنای بهره برداری مناسب، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر است، افزود: باید با افرادی که از شرایط و قانون واگذاری تخلف کرده و به تعهدات خود عمل نمی کنند برخورد شود.

وی هوشیاری و بیداری مدیران و مسئولان شبکه بانکی در مقابل افراد فرصت طلب و سودجو را ضروری دانست و اظهار داشت: درصد تورم نرخ معوقات بانکی در دنیا دو درصد است در حالیکه این رقم در کشور 30 درصد است.

نماینده ولی فقیه در استان بر پرداخت وام ها و تسهیلات به صورت هدفمند و نظارت شده تاکید کرد و بیان داشت: شبکه بانکی باید به گونه ای عمل کند که پرونده های شکایت کمتری از این مجموعه در دادگستری تشکیل شود.



دری نجف آبادی با بیان اینکه طی جلساتی با معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنایع، 500 میلیارد تومان تسهیلات به منظور کمک و رفع مشکلات برخی واحد های صنعتی استان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در سال جدید باید با برنامه ریزی دقیق تر در اجرای درست اصل 44 و واگذاری به بخش خصوصی تلاش کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان و مدیر بانک ملی اداره امور شعب استان مرکزی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه منابع مالی بانکهای استان در سال گذشته 22 هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم در سال قبل از آن 18 هزار میلیارد بوده که 22 درصد رشد داشته است.

عظیم حسین آبادی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد تسهیلات پرداختی، مطالبات معوقه بانکی استان است، خاطرنشان کرد: هم اینک حدود دو هزار و 500 میلیارد ریال منابع مالی در بانکها بصورت راکد است که با تلاش و کار مضاعف این منابع در اختیار مردم قرار گیرد.