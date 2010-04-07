نمایان شدن بازار بزرگ 1400 ساله در شهر باستانی سیمره

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست هیئت باستان شناسی شهر تاریخی سیمره با اعلام این خبر گفت: در این کاوش با تلاش باستان شناسان سازه بزرگ یکی از بازارهای شهر باستانی سیمره با قدمتی حدود 1400 ساله با معماری پیچیده نمایان شد .

فریادیان با بیان اینکه اصلی ترین سازه این اثر مربوط به قرون اولیه اسلامی و لایه های پایین تر آن مربوط به اواخر دوران ساسانی است افزود : در این کاوش 8 حجره، طاقچه، طاق نما، ستون، گچبری هایی با نقوش هندسی و گل و گیاه، ظروف منقوش و غیر منقوش سفالی و ظروف شیشه ای بدست آمده است .

سرپرست هیئت باستانشناسی شهر تاریخی سیمره یادآور شد: ایستایی سازه های خارج شده از دل خاک قابل مرمت و بازسازی است .

وی گفت: فصل دهم کاوش این شهر باستانی که 45 روز پیش آغاز شده است یک هفته دیگر ادامه دارد .