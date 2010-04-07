نمایان شدن بازار بزرگ 1400 ساله در شهر باستانی سیمره

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست هیئت باستان شناسی شهر تاریخی سیمره با اعلام این خبر گفت: در این کاوش با تلاش باستان شناسان سازه بزرگ یکی از بازارهای شهر باستانی سیمره با قدمتی حدود 1400 ساله با معماری پیچیده نمایان شد.
فریادیان با بیان اینکه اصلی ترین سازه این اثر مربوط به قرون اولیه اسلامی و لایه های پایین تر آن مربوط به اواخر دوران ساسانی است افزود : در این کاوش 8 حجره، طاقچه، طاق نما، ستون، گچبری هایی با نقوش هندسی و گل و گیاه، ظروف منقوش و غیر منقوش سفالی و ظروف شیشه ای بدست آمده است.
سرپرست هیئت باستانشناسی شهر تاریخی سیمره یادآور شد: ایستایی سازه های خارج شده از دل خاک قابل مرمت و بازسازی است.
وی گفت: فصل دهم کاوش این شهر باستانی که 45 روز پیش آغاز شده است یک هفته دیگر ادامه دارد.
شهر باستانی سیمره که در زمینی 200 هکتاری در کنار شهر کنونی دره شهر بنا شده مربوط به دوره ساسانی است و ششمین اثر ملی به ثبت رسیده کشور به شمار می رود.
نظر شما