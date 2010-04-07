  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

20 میلیارد ریال یارانه کنسانتره دامی در گلستان پرداخت شد

20 میلیارد ریال یارانه کنسانتره دامی در گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان اعلام کرد: سال گذشته 20 میلیارد ریال یارانه برای تولید کنسانتره دامی در استان پرداخت شده است.

علی اکبر اسفندیاری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: دولت به منظور حمایت از فعالیت های دامی برای تولید هر کیلوگرم کنسانتره پودری 300 ریال پرداخت کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین برای تولید هر کیلوگرم کنسانتره پلیت 350 ریال یارانه در استان پرداخت شده است.
 
اسفندیاری، میزان تولید کنسانتره یارانه ای استان در سال گذشته را 62 هزار تن اعلام کرد و گفت: این مقدار توسط 12 کارخانه تولید خوراک دام استان تولید و از طریق اتحادیه ها و تعاونی ها بین دامداران توزیع شده است .
 
معاون تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: پرداخت یارانه نقش مهمی در حمایت از صنایع دامی در استان ایفا می کند.
 
3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1059437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها