20 میلیارد ریال یارانه کنسانتره دامی در گلستان پرداخت شد

علی اکبر اسفندیاری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: دولت به منظور حمایت از فعالیت های دامی برای تولید هر کیلوگرم کنسانتره پودری 300 ریال پرداخت کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین برای تولید هر کیلوگرم کنسانتره پلیت 350 ریال یارانه در استان پرداخت شده است.

اسفندیاری، میزان تولید کنسانتره یارانه ای استان در سال گذشته را 62 هزار تن اعلام کرد و گفت: این مقدار توسط 12 کارخانه تولید خوراک دام استان تولید و از طریق اتحادیه ها و تعاونی ها بین دامداران توزیع شده است .

معاون تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: پرداخت یارانه نقش مهمی در حمایت از صنایع دامی در استان ایفا می کند.

3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.