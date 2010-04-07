65 هزار متر چاه نفت و گاز در مناطق مرکزی ایران حفاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فکور درباره تشریح عملیات حفاری چاههای نفت و گاز در میادین مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه در سال گذشته با استفاده از 47/14 دکل سال عملیات حفاری و تعمیر 33 حلقه چاه در میدان های خانگیران، دهلران، چشمه خوش، سفیدزاخور، دی، شانول، سراجه، آغار، سرخون و گشوی جنوبی انجام گرفته است، گفت: از این تعداد 13 حلقه چاه حفاری و 20 حلقه تعمیری با متراژ نهایی 65 هزار و 615 متر انجام، تکمیل و تحویل شرکت های بهره بردار شده است.

وی در خصوص استفاده از توان سازندگان داخلی در تامین وسایل سرچاهی و درون چاهی و شکستن سد تحریم ها اظهار داشت: امسال با استفاده از توان سازندگان داخلی توانستیم بسیاری از کالای مورد تحریم تامین و بدون وقفه در عملیات حفاری به کار خود ادامه دهیم.

به گفته مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی همچنین 70 درصد از تجهیزات درون چاهی و برون چاهی روی 33 حلقه چاه که حفاری و تعمیر آنها به پایان رسیده توسط سازندگان داخلی تامین شده که از حدود 16 میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر تجهیزات یاد شده، تجهیزات حفاری همچون آویزه های آستری، کفشک و کالر لوله های جداری و برخی اقلام دیگر نیز در داخل تامین شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی از انعقاد دو قرارداد با پژوهشگاه صنعت نفت و جهاد دانشگاهی در رابطه با تامین کالا و آسیاب کننده ها و تهیه و آزمایشات مواد فرمولاسیون دوغاب سبک و ساخت آسیاب کننده خبر داد و تصریح کرد: ارزش قرارداد تامین دوغاب سیمان در حدود پنج میلیارد و 530 میلیون ریال و آسیاب کننده ها نیز به مبلغ 6 میلیارد ریال است.