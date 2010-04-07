  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

رهنما خبر داد:

اختصاص بسته های حمایتی به پژوهشگران دانشگاه آزاد

اختصاص بسته های حمایتی به پژوهشگران دانشگاه آزاد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از اختصاص بسته‌های حمایتی به پژوهشگران این دانشگاه خبر داد و گفت: ‌این بسته‌های حمایتی معطوف به یک بخش نمی‌شود بلکه کلیه بخش‌های علمی را در بر می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنما امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح پنجمین دوره مسابقات و دومین سمپوزیوم بین‌المللی روبوکاپ ایران با اشاره به موفقیت‌های پژوهشی این دانشگاه افزود: این دانشگاه در سال 2007 رتبه سوم، در سال 2008 رتبه دوم و در سال 2009 رتبه اول را در تولیدات علمی را به دست آورده است.

وی با تاکید بر وارد شدن دانش و فناوری روبوکاپ در زندگی مردم، گفت: دانش روبوتیک از جمله فناوری‌هایی است که باید پیامدهای آن در زندگی مردم قابل لمس باشد که این امر نیاز به سرمایه گذاری و کار مضاعف دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه این امر در اهداف دانشگاه آزاد نیز دیده شده است، خاطرنشان کرد: برای این منظور اقداماتی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به اختصاص بودجه به همه واحدهای دانشگاهی برای تشکیل تیمهای روبوتیک و ایجاد مراکز تحقیقاتی چون مرکز تحقیقات مکاترونیک در دستور کار قرار داده که اولین مرکز آن نیز در دانشگاه قزوین راه اندازی شد.

کد مطلب 1059443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها