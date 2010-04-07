اختصاص بسته های حمایتی به پژوهشگران دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنما امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح پنجمین دوره مسابقات و دومین سمپوزیوم بین‌المللی روبوکاپ ایران با اشاره به موفقیت‌های پژوهشی این دانشگاه افزود: این دانشگاه در سال 2007 رتبه سوم، در سال 2008 رتبه دوم و در سال 2009 رتبه اول را در تولیدات علمی را به دست آورده است.

وی با تاکید بر وارد شدن دانش و فناوری روبوکاپ در زندگی مردم، گفت: دانش روبوتیک از جمله فناوری‌هایی است که باید پیامدهای آن در زندگی مردم قابل لمس باشد که این امر نیاز به سرمایه گذاری و کار مضاعف دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه این امر در اهداف دانشگاه آزاد نیز دیده شده است، خاطرنشان کرد: برای این منظور اقداماتی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به اختصاص بودجه به همه واحدهای دانشگاهی برای تشکیل تیمهای روبوتیک و ایجاد مراکز تحقیقاتی چون مرکز تحقیقات مکاترونیک در دستور کار قرار داده که اولین مرکز آن نیز در دانشگاه قزوین راه اندازی شد.