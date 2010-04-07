13 هزار نفر در ایلام آموزش سواد آموزی فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدولی زرامین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد بیسواد و کم سواد با شرکت در کلاسهای درس این مرکز آموزشهای لازم در سطح مقدماتی و تکمیلی را کسب کردند.

وی اظهار داشت: همچنین با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیتهای نهضت سوادآموزی به بخش خصوصی در سال گذشته 15درصد فعالیتهای آموزشی این مرکز توسط بخش خصوصی انجام شد.

زرامین گفت: در اجرای این طرح افراد واجد شرایط به عنوان آموزشیار با این نهضت قرارداد منعقد کرده و با شناسایی افراد بیسواد دوره های مقدماتی و تکمیلی 185 و 220 ساعته را در مدت سه الی چهار ماه برای آنان برگزار کردند.

وی یادآور شد: در اجرای این طرح نیز حدود 700نفر از افراد بیسواد و کم سواد استان در گروه سنی بین 10 تا 49 سال شناسایی شدند.

