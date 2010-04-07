منابع آبی فیروزکوه در دوره یخبندان 174 روزه مهار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، بیشتر مناطق مختلف شمال شرق استان تهران از کمبود منابع آبی به خصوص در فصول گرم با مشکلات بسیاری مواجه هستند اما این معضل در شهرستان فیروزکوه دیده نمی شود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون منابع آبی این شهرستان گفت: شهرستان فیروزکوه از منابع آبی غنی و مناسبی برخردار است و بر خلاف سایر مناطق شمال شرق استان تهران از معضل کمبود آب رنج نمی برد.

سعید افشار نادری با اشاره دلایل هدر روی منابع آبی شهرستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: شهرستان فیروزکوه دارای چشمه ساران و رودخانه های متعددی است اما بدلیل ارتفاع نسبتا بلند هزار و 600 تا سه هزار متری، منابع آبهای سطحی از این شهرستان خارج و بلا استفاده عبور می کند.

این مسئول با اشاره به برنامه های موجود در راستای پیشگیری از اتلاف این موهبت الهی اظهار داشت: اگر بتوان منابع آبی شهرستان فیروزکوه که بر اساس اطلاعات موجود بالغ بر 174 روز دوره یخبندان است را در این ایام مهار کرد با سیراب شدن اراضی کشاورزی بر تولیدات محصولات در زمینه کشاورزی به رده های بالایی دست خوهیم یافت.

وی حفظ، مهار و مدیریت منابع آبی شهرستان را مکمل توسعه سایر صنایع بومی دانست و افزود: با اجرای این طرح هدر روی منابع آبی به حداقل رسیده و علاوه بر پیشرفت کاربری کشاورزی فیروزکوه، شاهد رونق سایر بخشهای این شهرستان نظیر دامداری و پرورش آبزیان خواهیم بود.

شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمال شرقی استان تهران واقع شده است و از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می شود و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر ساکن مناطق شهری بوده اند.