برای تبادل سوخت مانعی نمی بینیم / شورای امنیت رویکرد منطقی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه در ادامه کنفرانس خبری خود که با حضور رسانه های داخلی و خارجی در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوالی در رابطه با تلاش های اوباما برای زمینه چینی تشکیل تحریم های جدید علیه ایران گفت: اوباما در سیاست داخلی اش با چالش هایی مواجه است.

وی با اشاره به دوران رقابت های انتخاباتی در آمریکا یادآور شد: جالب است مخالفین دیروز اوباما در اروپا و کسانی که سعی می کردند در زمان سفر اوباما به کشورهایشان در سخنرانی های او شرکت نکنند و یا در سخنرانی های تبلیغاتی طرفداران نئوکان ها حضور می یافتند و فالوده خوردنشان با بوش بود امروز حامی اوباما شده اند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با بیان اینکه اروپا در سالهای آخر فعالیت بوش به عنوان رئیس جمهور آمریکا اصلا چیزی به عنوان سیاست خارجی نداشت و از سیاست های آمریکا دنباله روی می کرد گفت: کتوله های سیاسی اروپا امروز به دنبال عکس یادگاری گرفتن با اوباما هستند و همین ها القا می کنند که محبوبیت اوباما کاهش یافته و او باید دست به اقداماتی به عنوان برگ برنده بزند و سپس پیشنهاد می دهند که علیه ایران قدم های تند بردارد.

متکی گفت: این افراد از اوباما می خواهند که اگر بتواند جنگی راه بیندازد اما در دوران آن جنگ طلب که هر روز می گفت گزینه نظامی روی میز است هم هیچ اقدام نظامی علیه ایران متصور نبود نه اینکه امکانات آن را نداشته باشند بلکه وارد شدن به جنگ جدید برای آنها امکانپذیر نیست.

وزیر امور خارجه گام تند دیگری که به اوباما پیشنهاد می شود تحریم ایران عنوان کرد و گفت: آنها به اوباما پیشنهاد می دهند که به دالانی وارد شود که قبلا تجربه شده و با شکست مواجه شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: برخی نیز هستند که به اوباما توصیه می کنند که برای نجاتش با ایران تعامل سازنده داشته باشد و زمانی که از ما می پرسند برای کمک به اوباما چه کاری می توانید انجام دهید ما می گوییم همین بحث مبادله سوخت که می تواند برای خیلی ها کسب وجهه به دنبال داشته باشد اگر در یک رویکرد منطقه ای و سازنده صورت بگیرد.

متکی به اعضای شورای امنیت توصیه کرد که در رابطه با ایران رویکرد منطقی داشته باشند چرا که مجازات ولو بر روی کاغذ برای یک کشور آن هم به جرمی که مرتکب نشده درست نیست و من با اکثر کشورهای عضو غیر دائم شورای امنیت مذاکره کرده ام و سئوال می کنم چرا این همه به این کشورها فشار وارد می شود تا از یکی دو عضو شورای امنیت تبعیت کنند.

وزیر خارجه گفت: امیدوارم شورای امنیت جایگاه خود را حفظ کند و تحت تاثیر یکی دو عضو این شورا مسیر اشتباه را نرود.

خبرنگار رسانه ژاپنی با اشاره به مواضع اخیر آمریکا در رابطه با موضوع هسته ای ایران از وزیر خارجه سئوال کرد که متکی در پاسخ گفت: مواضع آمریکایی ها را تبلیغاتی می دانیم و مواضع ما در رابطه با سلاح اتمی کاملا روشن است و اقدام آمریکا را به عنوان اولین استفاده کننده از سلاح اتمی در ژاپن تقبیح می کنیم و اگر آمریکایی ها هر روز از ژاپن به خاطر آن اقدام عذرخواهی کنند باز هم کم است.

متکی گفت: قصد داشتیم در کنفرانس خلع سلاح تهران تعدادی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی حضور یابند تا به عنوان سند جنایت آمریکا برای ضرورت خلع سلاح معرفی کنیم که به علت کهولت سن آنان مقدور نشد اما نمایشگاهی از این جنایات در کنار اجلاس خلع سلاح برگزار می کنیم و از مقامات محلی ژاپن برای حضور در کنفرانس دعوت شده است.

وزیر خارجه در خصوص سئوال دوم این خبرنگار در رابطه با مبادله سوخت گفت: مبادله سوخت چند مولفه دارد یکی میزان مبادله دومی زمان و عنصر سوم مکان تبادل است و اصل تبادل زمانی که مطرح شد با نگاه مثبت ایران روبرو شد و در مواردی نیز جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را پردازش داد در رابطه با میزان مبادله آنها به ما گفتند اینقدر اورانیوم با اینقدر اورانیوم مبادله شود و ما سئوال کردیم این خریدار است که باید تعیین کند چه مقدار سوخت می خواهد نهایتا در گفتگوها متقاعد شدند که ایران است که باید میزان سوخت مورد نیاز خود را تعیین کند.

وی ادامه داد: در رابطه با زمان تبادل نیز اعلام کردیم هر زمان که سوخت 20 درصد آماده شد ما نیز سوخت 3.5 درصد خود را تحویل می دهیم و این به معنای همزمانی تبادل است که تقریبا به طور ضمنی این نکته مورد پذیرش قرار گرفت. در رابطه با مکان تبادل نیز پیشنهاد کردیم سوختی که باید در ازای سوخت 20 درصد ارائه شود در مکانی تحت نظر آژانس باشد و هر زمان که سوخت 20 درصد رسید همزمان سوخت 3.5 درصد تحویل داده شود.

متکی اظهار داشت: ما فکر می کنیم این مطالب نباید برای آنها مطالب جدی باشد و اصل مسئله تحقق اراده سیاسی برای فرمول تبادل است و معتقدیم اگر آنها جدی باشند امکان تفاهم است و از نظر ما مانعی برای تبادل سوخت نیست.