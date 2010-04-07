امکانات لازم برای بستری شدن بیماران روحی در کرج وجود ندارد

ناصر حاجیان مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعداد بیماران روحی در شهرهای بزرگ نسبتا کم نیست و این امر در مورد کرج با جمعیت فراوانی که دارد نیز صدق می کند.

وی ادامه داد: بسیاری از بیماران روحی نیازمند بستری شدن هستند تا بهبود یابند اما این امر در کرج امکانپذیر نیست زیرا فضای لازم برای بستری شدن آنها وجود ندارد.

این مسئول بیان کرد: برخی از افراد تصور می کنند بیماران روحی و روانی تنها به کمک دارو می توانند بهبود یابند درحالیکه برخی از آنها برای بهبود یافتن نیازمند بستری شدن نیز هستند که باید به این امر توجه کنیم.

حاجیان مطلق اظهار داشت: لازم است در اسرع وقت، اقدامات لازم برای راه اندازی تختهای روانپزشکی به میزان مورد نیاز در شهرستان کرج فراهم شود و در این زمینه، بخش دولتی و خصوصی، خود را به صورت جدی مسئول بدانند.

بخش روانپزشکی از لازمه های بهداشتی، درمانی و پزشکی هر منطقه است

وی عنوان داشت: بخش روانپزشکی از لازمه های بهداشتی، درمانی و پزشکی هر منطقه است و باید به تامین چنین بخشی توجه ویژه ای داشته باشیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران ممکن است نیازمند بستری شدن باشند اما به دلیل عدم وجود حتی یک تخت، مجبور می شوند به تهران یا سایر مناطق مراجعه کنند.

میزان استرس در شهرها و مناطق مهاجرپذیر به نسبت مناطق دیگر بالاتر است

این روانپزشک در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: میزان استرس در شهرها و مناطق مهاجرپذیر به نسبت مناطق دیگر بالاتر است که این امر باعث می شود مناطق مهاجرپذیر در معرض خطر افزایش آکار بیماری های روحی و روانی قرار گیرند.

حاجیان مطلق خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، شهرستان کرج به دلیل میزان مهاجرپذیری بالا در معرض خطر یادشده قرار دارد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان کرج از وجود حدود 50 هزار بیمار شدید روحی روانی در این شهرستان خبر داد و افزود: حدود دو تا سه درصد مردم شهرستان کرج مبتلا به بیماری شدید روحی هستند که باید برای درمان آنها در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.

وی اضافه کرد: آثار نامطلوب روحی و روانی ناشی از مهاجرتهای بی رویه هم به ضرر افراد مهاجرت کننده است و هم می توانند ضررهای زیادی را برای شهروندان مناطق مهاجرپذیر به همراه داشته باشد که این امر، ضرورت کنترل و اصولی کردن مهاجرتها را بیش از پیش آشکار می کند.

حاجیان مطلق افزود: هر کسی ممکن است در اثر بی توجهی به بیماری روحی مبتلا شود و نباید در این زمینه ترس زیادی داشته باشیم.