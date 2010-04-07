35 پرونده متقاضی فرزند خواندگی در بهزیستی ایلام تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق رستمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد زوج ساکن در مناطق مختلف استان ایلام متقاضی فرزند خوانده از این سازمان هستند .

وی ادامه داد: سال گذشته دو کودک که دارای شرایط لازم بودند از استانهای همجوار به عنوان فرزند خوانده به خانوده های متقاضی این استان سپرده شدند .

رستمی اظهار داشت: متقاضیان فرزند خوانده با مراجعه به بهزیستی پس از انجام مشاوره فرزند خواندگی تشکیل پرونده داده و پس از رای صلاحیت فرزند خواندگی در لیست متقاضیان قرار می گیرند .

وی گفت: متقاضیان فرزند خوانده نیز باید پنج سال از ازدواج آنها گذشته و دارای شرایط لازم از جمله تمکن مالی مناسب، سلامت کامل جسمانی و روحی، عدم اعتیاد و بیماریهای صعب العلاج باشند .