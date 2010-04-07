تغییر در قانون بودجه تنها با ارائه لایحه دولت امکان پذیر است

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، بودجه سالجاری مصوب و تبدیل به قانون شده است، افزود: تغییر هر یک از بخشهای آن با ارائه لایحه از طرف دولت و یا طرح از سوی نمایندگان با مبنای کارشناسی و درست امکان پذیر خواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: نظر نهایی در کمیته باید مورد قبل دولت و مجلس به صورت دو طرفه باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بین مسئولان سه قوه، افزود: فراهم شدن زمینه کار برای دولت و هماهنگی قوا با یکدیگر از جمله مسائلی بود که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه بر این اساس نمایندگان در این زمینه تلاش خواهند کرد خاطر نشان کرد: اما هر آنچه از تصویب نمایندگان بگذرد قانون خواهد بود و قانون نیز برای دولت لازم الاجرا است.