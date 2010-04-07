ابن وردی؛ فقیه و ادیب صوفی

او در معرةالنعمان به دنیا آمد. دوران جوانی را در تنگدستی گذراند اما از تحصیل علم دست نکشید و نزد عبس بن عیسی بن سرجاوی و سپس شرف الدین بارزی در حماه دانش آموخت .

مدت کوتاهی نیز شاگرد ابن تیمیه بود و در حضور استاد در دروس فقه، تفسیر و نحو مباحثاتی کرد که تحسین وی را برانگیخت .

وی در جوانی قاضی شد و به کار قضاوت در شهرهای حلب، دمشق، منبج و شیزر پرداخت .

شعر ابن وردی نیز توجه و تحسین بسیاری را برانگیخته است. منتقدان معاصر شعر او را سرشار از صنایع ادبی و متکلف و مصنوع می دانند . نثر او هم مسجع و پرتکلف است . وی چندین کتاب فقهی را به نظم درآورده است .

ابن وردی در معره مدرسه ای بنا کرد و چند ماه پایان عمر خود را در هماهنجا گذراند و در سال 749 قمری بر اثر طاعون درگذشت .