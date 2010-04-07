خبر خوش رئیس جمهور درباره اختصاص صندوقی به نوزادان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آذربایجان غربی، دکتر احمدی نژاد که در جمع مردم ارومیه سخن می گفت با اعلام خبر فوق اظهار داشت: دولت پیش بینی کرده است از اول سال 89 برای هر فرزندی که به دنیا می آید به منظور اینکه آینده اش تامین باشد صندوقی تحت عنوان آتیه فرزندان ایران زمین اختصاص یابد و بر این اساس برای هر نوزاد یک حساب باز می شود که این حساب، حساب سرمایه گذاری است و هر سال سود به آن اضافه می شود.

وی افزود: دولت در قدم اول به عنوان هدیه یک میلیون تومان به هر نوزاد اختصاص می دهد و سالانه نیز 100 هزار تومان به آن اضافه می کند.

رئیس جمهور از خانواده ها خواست که در این طرح مشارکت کنند و ماهانه 20 هزار تومان به آن اختصاص دهند.

وی در این باره گفت: این صندوق در آذربایجان غربی افتتاح شد و در اختیار نسل های جدید قرار می گیرد.