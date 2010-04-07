با اعتبارات قطره ای امکان تکمیل پروژه های راهسازی ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی ظهر چهارشنبه در بازدید از طرحهای راهسازی استان ایلام گفت: وضعیت راه های استان ایلام نامناسب است و با اعتبارات قطره چکانی امکان تکمیل پروژه های راهسازی ایلام وجود ندارد.

وی بیان داشت: نامناسب بودن راه های ارتباطی یکی از مشکلات مهم شهرستانهای استان ایلام، به خصوص مناطق جنوبی استان است.

عزتی عنوان کرد: پروژه های راهسازی استان ایلام با وجود سالهای متعدد هنوز به بهره برداری نرسیده اند.

وی اظهار داشت: پروژه های راهسازی در استان ایلام با توجه به کوهستانی بودن استان، نیازمند به توجه و اعتبارات بیشتر است.

عزتی یادآور شد: با این اعتبارات محدود امکان تکمیل این پروژه های نیمه تمام وجود ندارد.