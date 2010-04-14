دکتر وفا غفاریان در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیمانکار پروژه تالیا تاکنون چند سرمایه گذار خارجی به شرکت مخابرات ایران معرفی کرده است گفت: هنوز هیچ یک از این سرمایه گذاران شرایط این پروژه را نپذیرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه شرایط قرارداد تالیا همان شرایط اولیه مزایده است و فعلا تصمیمی برای تغییر این قرارداد وجود ندارد گفت: شرایط قرارداد پروژه تالیا برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.

دکتر غفاریان با بیان اینکه زمانی که همراه اول و ایرانسل اقدام به عرضه سیمکارت های اعتباری نکرده بودند شرایط برای تالیا مساعد بود، ادامه داد: هم اکنون بازار سیمکارت در شرایط اشباع قرار دارد و جذب مشترک در این شرایط برای تالیا دشوار است.

به گفته این مقام مسئول، سرمایه گذاران پروژه تالیا باید شرایط قرارداد مزایده تالیا را بپذیرند.

شبکه مستقل سیمکارت های اعتباری تالیا از سال 84 به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران کار خود را آغاز کرد و قرار بود واگذاری سیمکارت های اعتباری شرکت مخابرات ایران را عهده دار شود. اما به دلیل برخی عوامل این پروژه به نوعی با شکست مواجه شد و شرکت ارتباطات سیار خود به عرضه سیمکارت های اعتباری اقدام کرد.

هم اکنون حدود 900 هزار نفر در کشور از سیمکارتهای اعتباری تالیا استفاده می کنند و سیمکارتهای این اپراتور در مراکز استانها و شهرهای بزرگ کشور آنتن دهی دارد.