به گزارش خبرگزاری مهر، از ستاد خبری جشنواره ملی جوان ایرانی، مازیار رضا خانی دبیر اجرایی بخش فیلم این جشنواره گفت: با توجه به اینکه 2 هزار فیلمساز جوان در کشور وجود دارد پیش بینی میکنیم که 700 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
وی افزود: بخش فیلم جشنواره ملی جوان ایرانی اولین جشنواره تخصصی در حوزه فیلمسازان جوان است که برای گروه سنی 14 تا 29 سال برگزار میشود. این جشنواره در 3 بخش رقابتی، غیر رقابتی و نگاه نو برگزار میشود که بخش رقابتی آن ویژه سینماگران و فیلمسازان جوان نیمهحرفه ای وآماتور است. بخش غیر رقابتی آن نیز مختص سینماگران جوان وحرفهای کشور است که در قالب فیلمهای بلند، نیمه بلند وکوتاه اثری را تولید کردهاند.
رضاخانی با اشاره به بخش ویژه این جشنواره تحت عنوان "نگاه نو" گفت: این قسمت شامل نماآهنگ و ویدیو آرت میشود. همچنین فیلمسازان جوان با ارسال فیلمنامههای خود با موضوعات بخش فیلم جشنواره در صورت تائید و تصویب شورای سیاست گذاری تا 50 درصد از هزینه تولید فیلم خود را دریافت میکنند.
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