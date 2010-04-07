دوگانگی در شعار و عمل نوعی شرک است / انتقاد از وجود برخی مظاهر غیر اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر چهار‌شنبه در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد بر ضرورت اجرای برنامه‌های اسلامی در جمیع مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: متأسفانه با این که حکومت ما اسلامی است باز هم بعضی چهره‌های غیر اسلامی مشاهده می‌کنیم، وضع حجاب خیلی بد شده است، بعضی از جلسات به ظاهر اسلامی نیز با موسیقی‌های غیر شرعی و کارهای خلاف آلوده می‌شود.



استاد برجسته حوزه با یادآوری سخن امام راحل مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش تأکید کرد: وقتی امام این گونه می‌فرماید، همه چیز ما باید اسلامی باشد، متأسفانه اخیرا می‌بینیم برخی از افراد زمزمه خطرناکی را شروع کرده‌اند و ادعا می‌کنند چون درآمد ما از گردشگری و توریستی کم است باید قید و بندها را کم کرده تا از همه مناطق دنیا به ایران بیایند و از این طریق درآمد بیشتری کسب کنند.



آیت الله مکارم شیرازی با ابراز تأسف از این مطلب خاطر نشان کرد: این موضوع یعنی اینکه ما برای درآمد بیشتر اجازه بدهیم هر گونه بی‌بند و باری در کشور ما رواج یابد.



وی تصریح کرد: به یقین پولی که از این راه تأمین می‌شود آتش است و حرام است، ما نمی‌توانیم مثل دولت‌های غربی زندگی کنیم بسیاری از آنها پایبند به مسائل دینی و اخلاقی نیستند حتی از مراکز فحشا و قمار خانه‌ها مالیات می‌گیرند و از آنها حمایت می‌کنند زیرا دنبال درآمد بیشتر هستند.



مکارم شیرازی در ادامه بیان داشت: یا نباید بگوییم جمهوری اسلامی و یا اینکه هزینه آن را بپردازیم و لوازم و ملزومات آن را بپذیریم، ممکن است ما محدویت‌هایی پیدا کنیم و اینکه خیال کنیم جمهوری اسلامی هیچگونه هزینه‌ای ندارد این خیال را باید از سر خود بیرون کنیم.



وی اضافه کرد: باید یک چهره بود، دوچهره نمی‌توانیم باشیم هم جمهوری اسلامی باشیم و هم جمهوری دموکراتیک، هم مذهبی باشیم و هم سکولار و لائیک، طبق حدیث معروف دو شمشیر در یک نیام و دو زبان در یک دهان نمی‌گنجد.



وی عنوان کرد: این مسائل را باید برای مردم تبیین و تحلیل کرد که ما نمی‌توانیم هر درآمدی را بپذیریم.



جنایات در عراق، افغانستان و پاکستان با حمایت آمریکا انجام می‌شود



آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنانش با محکوم کردن کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع عراق و همچنین حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی در کشورهایی همچون عراق، افغانستان و پاکستان اظهار داشت: اخیرا در کشور عراق انفجارهایی اتفاق افتاده که قبلا سابقه نداشته است.



وی افزود: متأسفانه در بین منازل مسکونی مردم مظلوم عراق خانه‌هایی را اجاره کرده‌اند و با انجام عملیات تروریستی و انفجار آنها زن و بچه مردم را به خاک و خون کشیده‌اند.



آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: در حال حاضر در سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان مسائل حاد تروریستی وجود دارد و اتفاقا در هر سه نقطه نیز آمریکایی‌ها حضور دارند آیا میان این دو رابطه نیست.



وی حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی را محکوم کرد و گفت: اگر وهابی‌ها و بعثی‌ها در این جنایات شرکت دارند از ناحیه آمریکایی‌ها تغذیه می‌شوند و همچنین کمک برخی کشورهای عربی به گروه‌های تروریستی نیز زیر نظر آنها انجام می‌شود و متأسفانه در این بین فقط مسلمانان کشته می‌شوند.



مکارم شیرازی این بدبختی را نشانه نفاق و دو چهره بودن بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌های اسلامی دانست.



وی تأکید کرد: این گونه جنایت‌ها در طول تاریخ سابقه نداشته‌اند و امیدواریم خداوند شر همه این اشرار و شر کسانی که بانی و محرک این گونه جنایات هستند از تمام دنیا برچیند.



دوگانگی در فعل ، قول، عمل ، ظاهر و باطن و همچنین خلوت و جلوت نوعی شرک است



مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به روایاتی از توحید به عنوان خمیر مایه تمام اصول و فروع دین یاد می‌کند، گفت: توحید نسبت به همۀ تعلیمات اسلام مانند روح در بدن انسان است، تمام اوامر ، نواحی و احکام و عقاید شرعی جسم هستند و روح همه آنها توحید است.



وی در بخش دیگری از سخنانش اهمیت یکرنگی و یک چهره بودن را متذکر شد و اظهار داشت: مسلمان باید در چهره، زبان و ... یک رنگ و یک دل باشد، هر گونه دوگانگی در فعل ، قول، عمل ، ظاهر و باطن و همچنین خلوت و جلوت نوعی شرک است و اسلام از آنها بیزار می‌باشد.



آیت الله مکارم شیرازی در پایان تصریح کرد: ما وقتی مفهوم اخلاص را تحلیل کنیم مشاهده خواهیم کرد که به توحید بر می‌گردد و مقتضی خلوص نیت این است که همه کارها برای خداوند یگانه یکتا باشد.