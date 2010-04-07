نامه علی کفاشیان به سپ بلاتر/ دعوت از رئیس فیفا برای سفر به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح پروژه گل 3 قرار است براساس برنامه اعلامی سپ بلاتر - رئیس فیفا از یکم تا هفتم ژوئن برابر 11 تا 17 خرداد در کمپ تیم‌های ملی برگزار می شود.

هنوز سپ بلاتر برنامه زمانی‌اش برای حضور در ایران طی این روزها را اعلام نکرده است اما تاریخ حضور او در ایران پس از قطعی شدن در یکی از روزهای 11 تا 17 خردادماه خواهد بود.

متن کامل نامه کفاشیان به جوزف سپ بلاتر به شرح زیر است: « با تشکر از موافقت جنابعالی در جهت تخصیص پروژه گل IV (چهار) به ایران، مایلم تا از شما برای حضور در ایران و افتتاح پروژه گل III (سه) دعوت کنم. همانگونه که مستحضرید در راستای اجرای پروژه گل III ، زمین چمن مصنوعی کمپ تیم‌های ملی ایران آماده بهره برداری است و در پروژه گل IV ساخت زمین فوتبال ساحلی و خوابگاه بانوان آغاز خواهد شد. بنابراین باعث خوشحالی خواهد بود تا در هفته اول ژوئن با حضور در ایران پروژه گل III را افتتاح کنید.»

