مردم و شهرداری تهران پایه های مونوریل را 6 سال تحمل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر شهرام جباری زادگان با بیان این که مدیریت شهری با تدبیر و درایت در برچیدن پایه های مونوریل شتاب و عجله ای از خود نشان نداد، اظهار داشت: اگر 6 سال عجولانه و شتابزده است، پس چند سال دیگر مردم تهران باید تحمل می کردند تا چند ستون منوریل برچیده شود.

وی افزود: شهرداری با توجه به اقتدار مدیریتی و توان اجرایی می توانست این 22 ستون را ظرف 22 دقیقه جمع کند اما 6 سال خویشتن داری کرد و مردم نیز در این مدت مشکلات ناشی از وجود پایه های این پروژه نیمه تمام را تحمل کردند.



این کارشناس مسائل شهری، تعطیلات نوروزی را بهترین فرصت برای انجام اقدامات اجرایی و عملیات عمرانی در پایتخت دانست و افزود: مدیریت شهری وظایف متعددی از جمله زدودن زوائد و پاکسازی معابر، رفع ناهنجاری های شهری و زیبا سازی منظر شهر و نیز رفع هرگونه سد معبر را برعهده دارد که جمع آوری ستونهای مونوریل اگر از هر نظر مورد بررسی قرار گیرد، دقیقا در راستای مسئولیت های شهرداری تهران محسوب می شود.



وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا مدیریت شهری برای رفع سد معبر در شهر و جمع آوری زائدات شهری نه اطلاع رسانی می کند و نه از جایی اجازه می گیرد، تصریح کرد: ستون های مونوریل علاوه بر نازیبایی بخشی از شهر که در مسیر رفت آمد مسافران غرب تهران، فرودگاه مهرآباد و پایانه آزادی قرار داشت، باعث ایجاد مزاحمت های زیادی برای اهالی محله صادقیه نیز شده بود.



جباری زادگان در پایان در پاسخ به این سوال که آیا زمانی که پروژه مونوریل آغاز شد هماهنگی های لازم با شورای عالی ترافیک و فرمانداری تهران صورت گرفته بود و این پروژه مصوبات لازم را داشت؟ گفت: به سادگی و با نگاهی گذرا به آرشیو رسانه ها متوجه عدم طی شدن مراحل قانونی، مخالفت شورای عالی ترافیک و فرمانداری تهران در آن زمان با اجرای این پروژه می شویم.