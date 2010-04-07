نحوه پرداخت تسهیلات جدید 20 میلیون تومانی مسکن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در آواخر سال گذشته میزان تسهیلات 15میلیون تومانی غیرصنعتی سازی به 20 میلیون تومان افزایش یافت و در سالجاری پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان درگرو رعایت دو آئین نامه اجرایی است.

تسهیلات جدید به متقاضیان درصورتی پرداخت می شود که علاوه بربکارگیری شیشه های دوجداره در ساختمان، عایق کاری سقف و دیوارها به اتمام رسیده باشد.

متقاضیانی که دو مورد مذکوررا در ساخت واحد مسکونی رعایت کرده باشند پس از مراجعه به سازمان مسکن استان مربوطه و اخذ نامه تاییدیه ازسازمان می توانند نسبت به دریافت افزایش وام از طریق شعب بانک عامل اقدام نمایند.

در سالجاری به متقاضیانی که مرحله سفت کاری را به پایان رسانده اند تسهیلات جدید پرداخت شده است ولی کسانی که این مرحله را هنوز تمام نکرده اند تسهیلات 20 میلیون تومانی پرداخت نخواهد شد.