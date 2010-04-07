1800 عملیات اورژانسی در کهگیلویه وبویراحمد انجام شد

ضیاء رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: از این تعداد 113 مورد مربوط به تصادفات رانندگی و 969 مورد دیگر مربوط به سایر حوادث و اتفاقات بوده است .

وی با اشاره به استقرار چهار ایستگاه سلامت نوروزی در محورهای حادثه خیز استان، یادآور شد: در این ایام دو هزار و 508 نفر با مراجعه به این ایستگاه ها معالجه و درمان شدند .

رسولی همچنین بیان کرد: در تعطیلات نوروز، 240نفر شامل کارشناسان، تکنسینهای اورژانس، پزشک، پرستار و سایر کادر درمانی در پایگاه های اورژانس 115 شهری و جاده ای، ایستگاه های سلامت و اکیپ های سیار فوریت های پزشکی استان به فعالیت مشغول بودند.