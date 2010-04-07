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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

در هفته اول تعطیلات؛

1800 عملیات اورژانسی در کهگیلویه وبویراحمد انجام شد

1800 عملیات اورژانسی در کهگیلویه وبویراحمد انجام شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از 27 اسفندماه سال گذشته تا هفتم فروردین 89، هزار و 802 عملیات اورژانسی در این استان انجام شد.

ضیاء رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: از این تعداد 113 مورد مربوط به تصادفات رانندگی و 969 مورد دیگر مربوط به سایر حوادث و اتفاقات بوده است.

وی با اشاره به استقرار چهار ایستگاه سلامت نوروزی در محورهای حادثه خیز استان، یادآور شد: در این ایام دو هزار و 508 نفر با مراجعه به این ایستگاه ها معالجه و درمان شدند.

رسولی همچنین بیان کرد: در تعطیلات نوروز، 240نفر شامل کارشناسان، تکنسینهای اورژانس، پزشک، پرستار و سایر کادر درمانی در پایگاه های اورژانس 115 شهری و جاده ای، ایستگاه های سلامت و اکیپ های سیار فوریت های پزشکی استان به فعالیت مشغول بودند.

کد مطلب 1059502

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