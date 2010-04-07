حمله مجدد به غزه عمر اسرائیل را به پایان خواهد رساند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در جمع مردم این استان با اعلام اینکه امروز فریاد بلند ایران دعوت بشریت به راه انبیاء است گفت: ملت ما همگان را دعوت به مسیر انبیا و پیروی از دستورات آنها می‌کند.

وی با طرح این سئوال که چرا ما با رژیم صهیونیستی مخالفیم و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم؟،‌ گفت: رژیم صهیونیستی نماد دشمنی با پیامبران الهی و خدا است، هرچه زشتی و بداخلاقی و عمل زشت در دنیا سراغ داریم همگی یکجا در رژیم صهیونیستی مجتمع است، امروز رژیم صهیونیستی نماد بی اخلاقی، بی عدالتی، آدمکشی و تجاوز است.

احمدی نژاد رژیم صهیونیستی را یک معیار دانست و افزود: هر کسی که با رژیم صهیونیستی دوستی کند از ملتها، پاکی و صداقت فاصله گرفته است و بالعکس هر ملتی که بر علیه رژیم صهیونیستی ایستادگی کند در راه پاکی و صداقت گام برداشته است.

رئیس جمهور کشور با اشاره به برخی از سردمداران غربی که می‌گویند خاورمیانه بی ثبات است و نگران آن هستند گفت: چه کسی خاورمیانه را بی ثبات کرده است؟ طی 60 سال هفت جنگ بزرگ در خاورمیانه اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: آنها به بهانه‌های گوناگون به دنبال تسلط بر منابع، نفت، فرهنگ و اقتدار مردم خاورمیانه هستند. هدف تاسیس رژیم صهیونیستی در منطقه هم همین است. همه بهانه‌های آنها برای حضور در خاورمیانه به خاطر پر کردن جیب‌های گشاد سرمایه‌داری است. خودشان تروریسم را درست می‌کنند و بعد به بهانه مبارزه با تروریسم کشورهای دیگر را اشغال می‌کنند.

احمدی نژاد خطاب به سردمداران غربی عنوان کرد: امروز دست شما برای ملتهای منطقه رو شده است. دیگر حنای‌تان پیش ملتهای منطقه رنگی ندارد. ملتهای منطقه می‌دانند که شما به دنبال حقوق بشر و مبارزه با تروریسم نیستید بلکه فقط به دنبال منافع خود هستید.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان با اشاره به سخنانی که اخیراً رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان گفته بود،‌ اظهار داشت: چندی پیش آقای اوباما در سفر به افغانستان با وقاحت تمام گفته بود تا زمانی که منافع آمریکا اقتضا کند در افغانستان می‌مانیم. که ما به آنها هشدار می‌دهیم دست از تجاوز خود بردارید و منطقه را تخلیه کنید. دست از حمایت از رژیم جعلی صهیونیستی بردارید این به نفع شماست. اگر دست برندارید بدانید که دست قدرت ملتها ریشه شما را از خاورمیانه قطع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شنیده‌ایم که رژیم صهیونیستی در حال تجهیز کردن خود برای حمله مجدد به غزه است خطاب به سردمداران این رژیم جعلی گفت: به شما هشدار می‌دهم شما در گذشته اشتباه کردید. این بار هم اشتباه می‌کنید. حمله به غزه شما را مقتدر نخواهد کرد و آبروی رفته شما را بر نخواهد گرداند بلکه بدانید حمله مجدد به غزه عمر نامبارک و منحوس شما را به پایان خواهد رساند.

احمدی نژاد خطاب به حامیان رژیم صهیونیستی نیز گفت: بدانید اگر در جنایت جدیدی علیه مردم غزه، فلسطین، لبنان و یا سوریه از رژیم صهیونیستی حمایت کنید ملت‌های منطقه شما را در لیست سیاه قرار خواهند داد و یقه شما را خواهند گرفت و در دادگاه ملت‌ها شما را محاکمه خواهند کرد و از تخت قدرت فاسد به زیر خواهند کشید.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در جمع مردم ارومیه با بیان اینکه مردم این استان نماد نجابت، ایمان، سلحشوری و مهربانی همه ایرانیان هستند گفت: همت مردم این دیار به بلندی قله‌ها و قلب مردم این دیار به پاکی کوهستان و ایمان مردم آذربایجان غربی به زلالی چشمه‌ساران این استان است.

وی این استان را سنگر مستحکم صیانت از استقلال، عزت، فرهنگ و شرف ایران زمین دانست و افزود: مردم این استان مردمی مفید و نافع به حال همه ملت ایران است. مردم این دیار مرزبانان فرهنگ و جغرافیای ایرانند و مردم این استان در دفاع از انقلاب و آرمانهای بلند ملت ایران در خط مقدم قرار داشته‌اند و امور هم در صف مقدم حرکت‌های انقلابی مردم ایران هستند.

احمدی نژاد اضافه کرد: مجاهدان، عالمان، ادیبان، فقیهان و کارآفرینان ارزشمندی از این دیار به پا خاستند و در خدمت اعتلای مردم این دیار و ایران بودند.

رئیس جمهور کشور با بیان اینکه ایمان به خدا و دلبستگی به پیامبر اسلام و اهل بیت او از ویژگی‌های شاخص مردم آذربایجان غربی است، گفت: تاریخ این سرزمین سرشار از ادب، هنر و فداکاری است و سراسر این سرزمین قدمگاه مبارک رزمندگان، شجاعان و مجاهدان اعم از عشایر، بسیجیان، سپاهیان و ارتشیان دلاور است. و من افتخار دارم که بخشی از عمر خود را در میان بهترین، با صفاترین و شجاع‌ترین مردم ایران گذراندم.

وی در ادامه با اشاره به لزوم درس آموزی از پیامبر اعظم اسلام(ص) عنوان کرد: پیامبر اسلام (ص) بالاترین هدیه خدا به بشریت است. او الگوی جاودانه برای همه انسانها و در همه عصرها، نسلها و سرزمین‌ها است. خدای متعال او را الگو و سرمشق قرار داد

رئیس جمهور همه مشکلات بشر را انحراف از مسیر پیامبران الهی دانست و افزود: برخی از دولتها که به سلاح و ثروت دسترسی دارند با انحراف از مسیر پیامبران مشکلاتی را برای همه جامعه بشری ایجاد کرده‌اند.

احمدی نژاد اضافه کرد: پیامبران ملت‌ها را به عدالت فرا می‌خواندند اما این دولت‌ها ملت‌ها را به بی‌عدالتی و تبعیض فرا می‌خوانند. پیامبران ملت‌ها را به پاکی و مهربانی فرا می‌خوانند اما این دولت‌ها به سلاح، بمب اتم و بمب شیمیایی خود می‌نازند و به شیاطین متکی هستند.

وی با اعلام اینکه این دولتها پایه روابط خود را فقط و فقط براساس منافع مادی خود تعریف می‌ کنند نه براساس محبت، دوستی و احترام به دیگران، گفت: این دولتها امروز با یک کشوری دوست هستند و فرد ا با آن دشمن. یک روز با گروه‌های تروریستی مخالفند و روز دیگر از آن حمایت می‌کنند طوری که در راه کسب منافع مادی خود قانون،‌ حقوق ملت‌ها و مرزهای ملتها برای آنها احترام ندارد.