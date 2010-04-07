گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- حجت الاسلام نصیر نیک نژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران با حضور در اداره تبلیغات اسلامی ری با رئیس و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد. وی در ادامه بازدید از ادارات تابعه این استان، ‌ضمن حضور در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری با حجت الاسلام سعید داودی، رئیس این اداره دیدار و گفتگو کرد. همچنین در این دیدار که جمشید صابری، معاون اداری مالی استان تهران نیز حضور داشت، از پروژه در دست احداث سالن اجتماعات اداره تبلیغات شهرری بازدید به عمل آمد.

- اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان خمینی شهر اصفهان به مناسبت سال جدید با حجت الاسلام سیدحسین بهشتی نژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان دیدار کردند. در این دیدار، حجت الاسلام سیدحسین بهشتی نژاد ضمن تبریک سال جدید به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: باید تمام مردم و مسئولان با همت مضاعف و کار مضاعف در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تلاش کنند.

- معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در نشست سالانه پرسنل گفت: در مهندسی فرهنگی استان باید با استفاده از هوش فرهنگی یک تجدید نظر اصولی انجام شود. حجت الاسلام سید محمد میربد افزود: سال 1389 سال تحرک و پویایی بیشتر برای کارکنان است. معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ما بخشی از مدیریت فرهنگی جامعه را بر عهده داریم، در همین راستا باید در مهندسی فرهنگی استان یک تجدید نظر اصولی در تمامی ارکان انجام شود.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد قم گفت: در سال گذشته حدود 225 مورد برنامه قرآنی اعم از برگزاری مراسم⁯ها و مسابقات و حمایت از طرحهای قرآنی در بخش مرکزی قم انجام شده است. حجت⁯الاسلام سید عباس رفیعی⁯پور اظهار داشت: در سال گذشته حدود 35 مسابقه قرآنی در موضوعات مختلف در بخش خلجستان قم برگزار شده و به برترینهای این مسابقات جوایز ارزنده⁯ای اهدا شده است. وی ادامه داد: در این مدت بیش از 70 مورد پشتیبانی از فعالیتهای قرآنی در بخش خلجستان صورت گرفته است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در اولین نشست سالانه روابط عمومی این نهاد فرهنگی از رضایت 90 درصدی خویش نسبت به فعالیتهای روابط عمومی در سال 88 این اداره کل خبر داد. در این جلسه، حجت الاسلام ناصر شکریان ضمن رضایتمندی 90 درصدی از فعالیتهای مجموعه روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در سال گذشته، برنامه ریزی و تعیین مناسبتها برای ارسال پیامک به صورت منظم، بررسی و انتخاب پیامهای مناسب اشعاری، احادیث، ادبی و ... برای ارسال پیامک در مناسبتهای سال، برنامه ریزی کامل عمرانی و تجهیزاتی سالن آمفی تئاتر و تهیه نقشه کلی استان با تعیین نقاط استقرار دفاتر – نمایندگی‌ها، خانه های عالم، محل استقرار روحانیون مستقر، مراکز قرآنی و... را مورد تاکید قرار داد.

- مسئول کانون مداحان استان سمنان از شرکت 184 نفر در آزمون کتبی کانون مداحان این استان خبر داد. اسماعیل یارمحمدی در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار داشت: 184 نفر زن و مرد در آزمون کتبی کانون مداحان استان سمنان در سه سطح یک، دو و سه شرکت کردند.