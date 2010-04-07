54 هزار دانش آموز در زنجان تحت پوشش طرح آهن یاری قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری ظهر چهار شنبه در مراسم زنگ سلامت افزود: مدارس با پتانسیل های غنی و فعال خود، نقش ویژه ای در ترویج سلامت در سطح جامعه دارند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان، حدود 20 درصد جمعیت پویا و فعال جامعه را تشکیل می دهند ادامه داد: دانش آموزان، قشر در حال آموزش و تحت تعلیم و تربیت جامعه هستند که به طور مستقیم با خانواده در ارتباط می باشند و این امر، امکان انتقال فرهنگ سلامت از طریق این قشر فعال به خانواده ها و جامعه را فراهم می کند.

نظری ادامه داد: اجرای طرح شناسنامه سلامت برای دانش آموزان اول و سوم دبستان، اول راهنمایی و متوسطه، انجام اقدامات گسترده آموزشی و تبلیغاتی جهت مقابله با پاندمی آنفلوانزای نوع A در سطح استان و بهره گیری از توان اولیای پزشک و پیراپزشک در معاینات دانش آموزان، پاره ای از اقدامات اداره کل آموزش و پرورش در ترویج سلامت و بهداشت در سطح مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: این برنامه ها عمدتا با رویکرد مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان طراحی شده است که از آن جمله، اجرای طرح مدارس هوشیار در 58 مدرسه با پوشش بیش از 11 هزار دانش آموز و آموزش مهارتهای زندگی در 385 مدرسه با پوشش 9 هزار و 408 دانش آموز است.