کنگره جهانی تازه های قلب و عروق در شیراز برگزار می شود

دبیر اجرایی این کنگره در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز زمان اجرای برنامه را هفت تا 10 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد و افزود: در این کنگره 70 نفر از اساتید برجسته داخل و خارج از کشور شرکت خواهند کرد ضمن اینکه مراسم نیز در دو سالن جداگانه برگزار می شود.

فرزاد عدل افزود: شرکت کنندگان این کنگره اساتیدی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، آمریکا و دانشگاه هایی از مناطق مختلف کشور نظیر تهران، اصفهان و شیراز هستند.

وی ادامه داد: کنگره جهانی تازه های قلب و عروق رشته های مختلفی نظیر قلب و عروق، جراحی قلب، رشته تخصصی قلب و عروق اطفال، بیهوشی قلب، الکتروفیزیولوژی قلب و اکوکاردیوگرافی قلب را شامل می شود و مباحثی نظیر روشهای تشخیصی جدید از جمله سی تی آنژیوگرافی قلب پوشش داده می شود.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره تازه های قلب و عروق با اشاره به برگزاری سه دوره از کنگره و دستاوردها و اهداف آن نیز عنوان کرد: به روز کردن دانش متخصصان رشته های بیماریهای قلبی و ایجاد ارتباطات بین مراکز و متخصصان مختلف از جمله مواردی بوده که در کنگره قلب و عروق مورد توجه قرار گرفته است.