  1. استانها
  2. فارس
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

کنگره جهانی تازه های قلب و عروق در شیراز برگزار می شود

کنگره جهانی تازه های قلب و عروق در شیراز برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: چهارمین کنگره جهانی تازه های قلب و عروق با شرکت اساتید برجسته از کشورهای مختلف در بیمارستان کوثر شیراز برگزار می شود.

دبیر اجرایی این کنگره در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز زمان اجرای برنامه را هفت تا 10 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد و افزود: در این کنگره 70 نفر از اساتید برجسته داخل و خارج از کشور شرکت خواهند کرد ضمن اینکه مراسم نیز در دو سالن جداگانه برگزار می شود.

فرزاد عدل افزود: شرکت کنندگان این کنگره اساتیدی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، آمریکا و دانشگاه هایی از مناطق مختلف کشور نظیر تهران، اصفهان و شیراز هستند.

وی ادامه داد: کنگره جهانی تازه های قلب و عروق رشته های مختلفی نظیر قلب و عروق، جراحی قلب، رشته تخصصی قلب و عروق اطفال، بیهوشی قلب، الکتروفیزیولوژی قلب و اکوکاردیوگرافی قلب را شامل می شود و مباحثی نظیر روشهای تشخیصی جدید از جمله سی تی آنژیوگرافی قلب پوشش داده می شود.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره تازه های قلب و عروق با اشاره به برگزاری سه دوره از کنگره و دستاوردها و اهداف آن نیز عنوان کرد: به روز کردن دانش متخصصان رشته های بیماریهای قلبی و ایجاد ارتباطات بین مراکز و متخصصان مختلف از جمله مواردی بوده که در کنگره قلب و عروق مورد توجه قرار گرفته است. 

کد مطلب 1059513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها