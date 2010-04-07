رشد 24 درصدی تغییر کاربری در تخلفات ساختمانی سال 88

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با بیان این مطلب گفت: در سال 88 و پس از اجرای طرح ناحیه محوری، پرونده های ساختمانی به جای 22 منطقه، از ناظران 123 ناحیه دریافت شد، از این رو تعداد پرونده ها در مجموع افزایش یافت و تخلفاتی که گاهی از زمان های قبل نادیده مانده بود، به دلیل نظارت بیشتر در این سال دریافت شد.

وی تغییر کاربری را بیشترین تخلف در سال گذشته دانست و افزود: در مجموع خلاف های 12 گانه در کمیسیون ماده 100، تغییر کاربری با 24 درصد رشد بیشترین نوع تخلف را به خود اختصاص داده است که در این موضوع، بیشتر تخلف ها مربوط به تبدیل کاربری املاک از مسکونی به اداری و یا به تجاری بود.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری با اشاره به رکود چشمگیر ساخت و ساز در سال گذشته و کاهش صدور پروانه های ساختمانی، اظهار داشت: تعداد پرونده های دریافت شده تخلفات ساختمانی از 12 هزار و 500 پرونده در سال 87 به 16 هزار و 300 پرونده در سال گذسته افزایش پیدا کرده است که عمده این افزایش تخلف مربوط به تغییر کاربری املاک استاست.

مدیر کل امور کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران خاطر نشان کرد: از عمده دلایل تخلفات ساختمانی در گذشته، زمان طولانی رسیدگی به پرونده های ماده 100 بود که در حال حاضر زمان رسیدگی به آن به کمتر از یک ماه کاهش یافته است .

وی با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات ساختمانی، افزود: کمیسیون ماده 100 در اعمال قانون، سقف مجازات را در نظر می گیرد و از این رو در سال گذشته، 6 هزار و 74 پرونده، حکم تخریب داشته است، یعنی 78 درصد آرا منجر به تخریب و فقط 22 درصد آن منجر به صدور حکم اخذ جریمه شده است.



نگهبان تصریح کرد: جریمه ریالی برای تخلفاتی اعمال می شود که یا ریز دانه هستند و یا کمبود و حذف پارکینگ را نداشته باشند .

وی با اشاره به برخورد با تخلفات ارگان های دولتی نیز گفت: هرچند ارگان های دولتی در مجموع همکاری خوبی با کمیسیون ماده 100 دارند اما به هر حال تخلفات آن ها در حال رسیدگی است و در سال گذشته تعدادی از ساختمان های مربوط به این نهادها نیز تخریب شد.

به گفته مدیر کل امور کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران، شعار کمیسیون ماده 100، توسعه پایدار شهر است و به همین دلیل شهرداری نگاه مادی و درآمدی به این کمیسیون ندارد و بیشترین آرایی نیز که صادر می شود برای رفع تخلف است.