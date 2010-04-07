تحویل نخستین محموله تجهیزات نظامی آمریکا به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، سفارت آمریکا در بیروت در بیانیه ای اعلام کرد که واشنگتن دوم آوریل (13 فروردین) نخستین محموله از سلاح و تجهیزات نظامی را به ارتش لبنان واگذار کرد.

در این بیانیه آمده است: این محموله شامل 16 هزار قبضه تفنگ ام 16، 10 فروند موشک انداز، هزار و 583 بمب افکن و 538 دوربین های دید در شب است.

علاوه براین دولت آمریکا نحوه استفاده از این تجهیزات را به نیروهای لبنانی آموزش خواهد داد.

طبق توافقنامه امنیتی آمریکا و لبنان، واشنگتن طی مدتی طولانی ارتش لبنان را به سلاح تجهیز خواهد و همچنین به آنها آموزش های نظامی خواهد داد.

حزب الله لبنان بارها از این مسئله انتقاد کرده و آنها را نوعی دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است.