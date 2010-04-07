به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال چند روز قبل حضور تیم فوتبال بانوان ایران در رقابت های المپیک نوجوانان سنگاپور را خلاف مقررات این فدراسیون عنوان کرده و تیم تایلند را جایگزین تیم ایران در نخستین دوره این رقابت ها کردند.

کمیته ملی المپیک پس از آن به پنج نهاد بین المللی فدراسیون جهانی فوتبال(FIFA)، کمیته بین المللی المپیک(IOC)، شورای المپیک آسیا(OCA)، اتحادیه جهانی کمیته های المپیک (ANOC) و کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC) نامه ای ارسال کرد و به موجب آن ضمن اعتراض به حذف سهمیه تیم فوتبال بانوان، خواستار تجدید نظر و پیگیری این موضوع از سوی مسئولان این ارگان ها شد.





"یروم والکه"، دبیرکل فیفا، روز چهارشنبه در نامه ای خطاب به فدراسیون فوتبال ایران نوشت: ضمن احترام به موضع روشن کمیته ملی المپیک ایران، کمیته اجرایی فیفا چاره ای جز اتخاذ این تصمیم ندارد و بنابراین تیم بانوان ایران قادر به حضور در این مسابقات نیست.

در قوانین فدراسیون بین المللی فوتبال بخشی وجود دارد که به وضعیت پوششی بازیکنان داخل میدان اشاره شده است. در قانون چهارم آمده است: پوشش بازیکنان فوتبال در داخل میدان نباید به هیچ عنوان دربرگیرنده و ارائه کننده مسائل سیاسی، شخصی و مذهبی باشد.