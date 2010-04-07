پیش فروش بلیت پرواز مستقیم شیراز به اروپا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد طالبی گفت: با پیگیریهای استاندار فارس، مصوبه هیئت دولت درخصوص راه اندازی پرواز مستقیم شیراز به اروپا به مرحله اجرایی رسیده است و این پرواز یکشنبه هر هفته از تاریخ 16 خرداد ماه با هواپیمای جمبوجت (بوئینگ747) با ظرفیت جایجایی 437 مسافر برقرار خواهد شد.

وی افزود: برقراری پرواز مستقیم شیراز- لندن علاوه بر شناساندن بیش از پیش شهر مقدس شیراز و استان پرافتخار و تمدن ساز فارس به مردم اروپا، زمینه گسترش خطوط پروازی به دیگر کشورها را نیز فراهم می سازد.

طالبی تصریح کرد: ساعتهای پرواز شیراز- لندن قابلیت اتصال به پرواز تمام کشورهای اروپایی و امریکایی را دارد.

وی یادآور شد: دفاتر فروش بلیت، پیش فروش پرواز شیراز- لندن را آغاز کرده اند که امیدواریم با اطلاع رسانی دقیق و کامل تر مسئولین امر شاهد استقبال مردم شریف استان و حتی سایر استانها از برقراری این پرواز باشیم.

رئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل برقراری پرواز های مستقیم از شیراز به مقصد کشورهای خارجی را از عوامل مهم در توسعه صنعت گردشگری استان دانست و گفت: پرواز مستقیم شیراز- کوالالامپور(مالزی) نیز از اردیبهشت ماه جاری به هفته ای دو پرواز افزایش خواهد یافت.

طالبی خاطر نشان کرد: برقراری پروازهای خارجی از مقصد شیراز موجب افزایش مراودات فرهنگی، اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها خواهد شد و بر همین اساس فراهم سازی زمینه های لازم به منظور گسترش پروازهای خارجی از فرودگاه شهر مقدس شیراز به مقصد کشورهای خارجی در دستور کار مدیریت عالی استان قرار دارد.