۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

اعتراضات در قرقیزستان به خشونت کشیده شد/ کاخ سفید 4 قربانی گرفت

جدیدترین خبرها از محاصره کاخ ریاست جمهوری قرقیزستان ( معروف به کاخ سفید ) توسط معترضین و تیراندازی پلیس به سوی آنها و کشته شدن دستکم چهار نفر حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آنکه معترضین اقدام به حمله به سوی نیروهای پلیس قرقیزستان و خلع سلاح آنها کردند، نیروهای امنیتی مستقر در کاخ ریاست جمهوری این کشور که به آن کاخ سفید گفته می شود به سوی معترضین آتش گشودند که در نتیجه آن تا کنون دست کم چهار نفر کشته شده اند.  

بر اساس این گزارش، پلیس ابتدا تلاش کرد تا با استفاده از ماشین های آب پاش، گلوله های پلاستیکی و پرتاب گاز آشک آور معترضین را متفرق کند، اما پس از آنکه معترضین به سوی نیروهای پلیس حمله کرده و سعی کردند تا با تجهیزات بدست آمده از نیروهای پلیس دروازه کاخ سفید را بشکنند نیروهای امنیتی اقدام به شلیک به سوی آنها کردند.

بر اساس این گزارش، این اعتراض از روز گذشته در شهر تالس واقع در غرب قرقیزستان شروع شد و به سرعت به سایر شهرها گسترش یافت. در پی این اعتراض ها پلیس قرقیزستان شب گذشته دست کم 10 نفر از سران معترضین را بازداشت کرد.

این در حالی است که قرقیزستان به دلیل همسایگی با افغانستان از سوی روسیه و آمریکا کشوری استراتژیک محسوب می شود.

