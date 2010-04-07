اجرای 68 برنامه سلامت در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شعار هفته سلامت با عنوان «سلامت و شهر نشینی» در سال 89 در این هفته 68 عنوان برنامه در خانه های سلامت و خانه های اسباب بازی شرق تهران اجرا می شود.

ایستگاههای سلامت به صورت آزمایشی از 18 فروردین در بوستان شقایق، فدک و تسلیحات آغاز به کار کرده و خدمات مختلفی از جمله مشاوره تغذیه مشاوره مامایی، خانواده، تست قند خون، فشار خون و ویزیت رایگان پزشکی به شهروندان ارائه می دهند.

این گزارش حاکی است با توجه به اهداف اجرای برنامه های اداره سلامت کاهش تاثیر زندگی شهر نشینی بر سلامت شهروندان، کاهش استرس افراد، آشنایی شهروندان با آلودگی صوتی و نقش آن بر روان و تاثیر زندگی آپارتمان نشینی برپوکی استخوان از جمله اهداف اداره سلامت است.

شهروندان برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های هفته سلامت، می توانند به خانه های سلامت محله خود مراجعه کنند.