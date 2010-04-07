مستند "انقراض" درباره یوزپلنگ ایرانی از شبکه پنج فرانسه پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مستند سازان فرانسوی که برای تهیه یک مجموعه مستند به نام "انقراض" به ایران سفر کرده بودند بعد از بازدید از چند منطقه حفاظت شده و ثبت تصاویری از یوزپلنگ ایرانی و طعمه های آن، ایران را ترک کردند.
علاوه بر یوزپلنگ ایرانی، ببر سوماترا، فیل آسیایی، اورانگوتان و خرس قطبی نیز از دیگر قسمت های این مجموعه مستند است که کار فیلمبرداری و تدوین آن به پایان رسیده است.
مستند سازان فرانسوی برای ثبت تصاویر یوز و زیستگاههای آن، نحوه شکار و زندگی و نیز طعمه های این جانور در خطر انقراض به پارک ملی کویر و پناهگاه حیات وحش میاندشت سفر کردند و در جریان این سفرهمچنین از نحوه فعالیت محیطبانان و آموزش جوامع محلی نیز فیلم تهیه کردند.
مستند یوزپلنگ ایران در سپتامبر سال جاری به مدت 50 دقیقه از شبکه 5 فرانسه به روی آنتن خواهد رفت.
یوزپلنگ ایرنی یکی از گونه های در معرض خطر جهان است که تنها 70 قلاده از آن در ایران باقی مانده و پارک ملی کویر نیز یکی از بهترین و دست نخورده ترین زیستگاههای این گونه کمیاب است که هم اکنون با خطر عملیات اکتشاف نفت و گاز در زون امن این منطقه ،تهدید می شود.
مجموعه مستند "انقراض" در 6 قسمت و به سفارش شبکه پنج فرانسه تهیه شده که یک قسمت آن به طور کامل به یوزپلنگ ایرانی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مستند سازان فرانسوی که برای تهیه یک مجموعه مستند به نام "انقراض" به ایران سفر کرده بودند بعد از بازدید از چند منطقه حفاظت شده و ثبت تصاویری از یوزپلنگ ایرانی و طعمه های آن، ایران را ترک کردند.
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