تکنوازی بهمن مه آبادی در ارکستر فیلارمونیک آلمان

بهمن مه آبادی نوازنده ویولن با اعلام این خبر درخصوص کم و کیف این اجرا به خبرنگار مهر گفت : چهارم فروردین ماه سال جاری در فستیوال بهاره آلمان و اتریش قطعاتی از موسیقی آهنگسازان کلاسیک را به صورت تکنوازی ویولن اجرا کردم و پس از ملاقاتی که با سرپرست گروه کر فیلارمونیک کلن داشتم قرار شد این گروه را در کنسرت هایی که از 15 خرداد به مدت ده شب در اروپا برگزار می شود همراهی کنم.

وی در ادامه افزود :گروه کر فیلارمونیک آلمان قطعاتی از موزارت ، برامس ، بتهوون و برخی از آهنگسازان موسیقی کلاسیک را اجرا می کنند ، همچنین قرار است در این سفر رپرتواری از آثار آهنگسازان ایرانی را برای اجرای این گروه موسیقی با خود ببرم و درحال حاضر مشغول بررسی و انتخاب آثار هستم.

سرپرست گروه موسیقی "سل" در ادامه به فعالیت این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : تازه ترین آلبوم گروه موسیقی"سل" با عنوان "فراسو" برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شده است ؛این آلبوم دربرگیرنده موسیقی مدرن و در عین حال رمانیتک است که به زودی منتشر می شود.

این نوازنده ویولن در پایان صحبت های خود به فراهم نبودن شرایط مناسب برای برگزاری کنسرت اشاره کرد و گفت : هیچ ایده و انگیزه ای برای برگزاری کنسرت در ایران ندارم چراکه اجراهای این گروه موسیقی علمی و آکادمیک و به شدت به موسیقی کلاسیک وفادار است ؛ ولی مخاطبان موسیقی در ایران به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول کسانی هستند که موسیقی را درحد نیاز خود گوش می دهند و به موسیقی کلاسیک خیلی اهمیت نمی دهند دسته دوم هم کسانی هستند که موسیقی کلاسیک را از اساس نمی شناسند ولی ادعاهای بزرگ دارند و معتقدند که موسیقی کلاسیک در ایران خوب نواخته نمی شود که من با این عقیده بسیار مخالف هستم درنتیجه ترجیح می دهم که در ایران کنسرتی برگزار نکنم.