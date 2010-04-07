قل دوم عبدالرسول پس از 10 سال متولد شد/ تولدجنین فریز شده پس از 10 سال

سید اسدالله کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه قدمت جنین متولد شده خود یک رکورد است چنانچه بر اساس آمار، نزدیک به 40 مرکز باروری و ناباروری در سطح کشور وجود دارد که از این میان تنها 20 مرکز امکانات فریز کردن جنین را دارند، افزود: جنین متولد شده در اصفهان پس از مدت زمان طولانی نخستین موردی است که در ایران رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه این نوزاد به نام زهرا نامگذاری شده و در سلامتی کامل بسر می‌برد، افزود: این موضوع خود می‌تواند موجب ایجاد امیدهای تازه در میان زوج‌های نابارور شود .

کلانتری همچنین در خصوص این خانواده و سابقه مراجعه پیشین آنان به خبرنگار مهر گفت: این زوج نابارور که دارای سابقه نازایی بودند در سال 78 به این مرکز مراجعه که تخمک زن و اسپرم مرد پس از آزمایش با انجام روش " میکرو اینجکشن " آنان را صاحب چهار جنین کرد.

عضو موسس مرکز باروری و ناباروری اصفهان ادامه داد: ازاین تعداد، دو جنین به داخل رحم زن تزریق و در نهایت فرزند نخست آنان متولد شد.

کلانتری ادامه داد: این خانواده که در یکی از شهرستانهانی اصفهان زندگی می‌کنند پس از ده سال مجددا با مراجعه به این مرکز تقاضای جنین کردند که پس از خارج کردن دو جنین دیگر از فریز و تزریق آنها به زن، ‌نوزاد دیگرشان نیز متولد شد.

وی خاطر نشان کرد:‌ فرزند دوم این خانواده نیز سالم بوده و زهرا ‌نام دارد و این موضوع خود می‌تواند نقطه امیدی برای زوج‌های ناباروری باشد که شاید به همین سبب به سمت طلاق روی نیاورند.